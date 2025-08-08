Tuyển Kế toán nội bộ HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I làm việc tại Gia Lai thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I làm việc tại Gia Lai thu nhập 10 - 12 Triệu

HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Gia Lai: Quốc lộ 19 xã Bàu Cạn, Chư Prông, Huyện Chư Prông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên tại địa bàn Gia Lai hoặc lân cận
- Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Kế toán là lợi thế
- Tác phong chuyên nghiệp, linh hoạt, kỹ năng giao tiếp tốt.
- Kỹ năng excel và tin học văn phòng tốt
- Nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần cầu tiến
- Kinh nghiệm:từ 1- 3 năm

Tại HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương: 10tr - 12tr ( thỏa thuận) ,cơm trưa tại công ty
- Nghỉ trưa 2 tiếng (làm giờ hành chính)
- Đầy đủ các chế độ (Lễ, Tết, Hiếu - Hỉ, Teambuiding…) theo quy định của Công ty và Luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I

HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô F3.2 đường số 10, Khu công nghiệp Cơ khí Ô tô TP.HCM, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm tham khảo
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm