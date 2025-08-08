Tuyển Kế toán nội bộ HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I làm việc tại Gia Lai thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Gia Lai: Quốc lộ 19 xã Bàu Cạn, Chư Prông, Huyện Chư Prông
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám Đốc
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên tại địa bàn Gia Lai hoặc lân cận
- Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Kế toán là lợi thế
- Tác phong chuyên nghiệp, linh hoạt, kỹ năng giao tiếp tốt.
- Kỹ năng excel và tin học văn phòng tốt
- Nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần cầu tiến
- Kinh nghiệm:từ 1- 3 năm
Tại HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Lương: 10tr - 12tr ( thỏa thuận) ,cơm trưa tại công ty
- Nghỉ trưa 2 tiếng (làm giờ hành chính)
- Đầy đủ các chế độ (Lễ, Tết, Hiếu - Hỉ, Teambuiding…) theo quy định của Công ty và Luật Lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
