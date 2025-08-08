Tuyển Kế toán nội bộ HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I làm việc tại Gia Lai thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Gia Lai: Quốc lộ 19 xã Bàu Cạn, Chư Prông, Huyện Chư Prông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám Đốc

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên ứng viên tại địa bàn Gia Lai hoặc lân cận

- Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Kế toán là lợi thế

- Tác phong chuyên nghiệp, linh hoạt, kỹ năng giao tiếp tốt.

- Kỹ năng excel và tin học văn phòng tốt

- Nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần cầu tiến

- Kinh nghiệm:từ 1- 3 năm

Tại HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương: 10tr - 12tr ( thỏa thuận) ,cơm trưa tại công ty

- Nghỉ trưa 2 tiếng (làm giờ hành chính)

- Đầy đủ các chế độ (Lễ, Tết, Hiếu - Hỉ, Teambuiding…) theo quy định của Công ty và Luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I

