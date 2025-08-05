Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát

Giáo viên tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Gia Lai: Số 260 Cách Mạng Tháng 8, TP Pleiku

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm Giảng dạy tiếng Nhật sơ cấp cho học viên tại Trung tâm đào tạo ngoại ngữ (du học)
Phát triển bài giảng, tài liệu giảng dạy cho học viên
Kiểm tra, báo cáo và đánh giá trình độ của học viên theo yêu cầu
Điểm danh sĩ số học viên sáng, tối
Kiểm tra nội vụ, vệ sinh tại lớp học và ký túc xá
Quản lý trang thiết bị và hướng dẫn học viên sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của công ty
Giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chấp hành nội quy và các vấn đề có liên quan của học viên trong trung tâm
Tổ chức và quản lý việc học viên tham gia các hoạt động của công ty
Quản lý về tác phong, giờ giấc của học viên. Giám sát học viên thực hiện nội quy và xử lý sai phạm của học viên
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh Đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Trình độ tiếng Nhật N2,N3, kinh nghiệm giảng dạy từ 6 tháng
Chăm chỉ, nhiệt huyết, hoạt ngôn và xử lý tình huống nhanh gọn
Khả năng giao tiếp tốt
Có tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó với Công ty

Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 triệu/tháng. Trao đổi khi PV (tùy vào năng lực và kinh nghiệm làm việc)
Chế độ 12 ngày nghỉ phép/năm theo luật LĐ
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến, được trải nghiệm công việc văn phòng với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật
Được gia nhập và hưởng chế độ của Công ty như sinh nhật, hiếu, hỉ và các ngày lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát

Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô C10, khu đấu giá 3ha, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

