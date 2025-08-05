Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Gia Lai: Số 260 Cách Mạng Tháng 8, TP Pleiku

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm Giảng dạy tiếng Nhật sơ cấp cho học viên tại Trung tâm đào tạo ngoại ngữ (du học)

Phát triển bài giảng, tài liệu giảng dạy cho học viên

Kiểm tra, báo cáo và đánh giá trình độ của học viên theo yêu cầu

Điểm danh sĩ số học viên sáng, tối

Kiểm tra nội vụ, vệ sinh tại lớp học và ký túc xá

Quản lý trang thiết bị và hướng dẫn học viên sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của công ty

Giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chấp hành nội quy và các vấn đề có liên quan của học viên trong trung tâm

Tổ chức và quản lý việc học viên tham gia các hoạt động của công ty

Quản lý về tác phong, giờ giấc của học viên. Giám sát học viên thực hiện nội quy và xử lý sai phạm của học viên

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh Đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Trình độ tiếng Nhật N2,N3, kinh nghiệm giảng dạy từ 6 tháng

Chăm chỉ, nhiệt huyết, hoạt ngôn và xử lý tình huống nhanh gọn

Khả năng giao tiếp tốt

Có tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó với Công ty

Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 triệu/tháng. Trao đổi khi PV (tùy vào năng lực và kinh nghiệm làm việc)

Chế độ 12 ngày nghỉ phép/năm theo luật LĐ

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến, được trải nghiệm công việc văn phòng với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật

Được gia nhập và hưởng chế độ của Công ty như sinh nhật, hiếu, hỉ và các ngày lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.