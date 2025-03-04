Tuyển Art Director CÔNG TY TNHH AMERI GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thảo Điền, Quận 2, Quận 2

Định hướng/ Dẫn dắt ý tưởng rõ ràng cho team Creative inhouse, chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm soát chất lượng, xem xét phê duyệt thiết kế, hình ảnh. Cập nhật trực tiếp về tiến độ cho trưởng dự án/ trưởng phòng

Phối hợp làm việc các bộ phận liên quan để hiểu được và nắm bắt được insight khách hàng mục tiêu từ đó lên định hướng về mặt hình ảnh cho thương hiệu trên các kênh, đảm bảo sự đồng nhất, phù hợp với tệp khách hàng và đúng tính cách thương hiệu.

Phát triển giao diện tổng thể hoặc phong cách của một ấn phẩm, chiến dịch quảng cáo (Art Direction)

Điều phối team creative (Content/Graphic Design/Studio) phát triển các ý tưởng sáng tạo và triển khai thực thi các dự án theo mục tiêu chiến dịch của từng thương hiệu.

Luôn cập nhật các xu hướng, kỹ thuật mới và đề xuất phù hợp với công việc.

Brainstorm với team truyền thông để phát triển hướng artwork của chiến dịch.

Đề xuất ý tưởng mới cho thương hiệu, chiến dịch quảng cáo và thông điệp, có thể minh hoạ và thuyết trình ý tưởng.

Có khả năng lên thiết kế đa dạng hạng mục ấn phẩm marketing: nhận diện thương hiệu, campaign key visual, POSM, brochure, website, landing page, web apps….

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Graphic Design hoặc kinh nghiệm tại vị trí Art Director. Ưu tiên ứng viên đã từng làm Agency

Có khả năng phát triển ý tưởng concept sáng tạo phù hợp với yêu cầu của sản phẩm và dự án.

Có gu thẩm mỹ, cập nhật xu hướng tệp khách hàng trẻ và khả năng thấu hiểu khách hàng

Có thể tham gia xây dựng, cải tiến quy trình thiết kế sáng tạo.

Chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ công việc của team bên dưới.

Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng (20 - 25tr) + Phụ cấp

Thời gian thử việc 1 tháng, nhận 85% lương cứng trong thời gian thử việc

Được đào tạo kiến thức chuyên môn về làm nội dung và truyền thông hàng tuần

Thang thăng tiến theo năng lực, xét thăng cấp 6 tháng một lần.

Tự do trong trang phục, không bắt buộc mặc phong cách công sở

Được thoải mái đề xuất ý kiến, mong muốn, ý tưởng trong công việc và môi trường làm việc

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động cùng các bạn GenZ.

Được du lịch, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty

Không gian làm việc thoải mái, năng động, quầy ăn sáng, trà bánh miễn phí cho nhân viên..

