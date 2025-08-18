Tuyển Art Director CÔNG TY CỔ PHẦN TOWER HILL COMMUNICATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 45 Triệu

Mức lương 30 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Art Director Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

Phát triển và dẫn dắt concept sáng tạo cho các campaign marketing tích hợp

Giám sát và định hướng team creative bao gồm designer, photographer, illustrator

Đảm bảo tính nhất quán về visual identity và brand guideline trên mọi touchpoint

Hợp tác chặt chẽ với Strategic Director và Account team để hiện thực hóa brief khách hàng

Quản lý và review creative output từ concept development đến final execution

Dẫn dắt brainstorm sessions và workshop sáng tạo cho team

Giám sát production process và đảm bảo chất lượng deliverable

Xây dựng và duy trì tiêu chuẩn chất lượng sáng tạo và các phương pháp làm việc hiệu quả cho agency

Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Art Manager/Director hoặc vị trí tương đương.

Thành thạo Adobe Creative Suite và các công cụ design chuyên nghiệp

Kiến thức sâu về typography, color theory, layout và composition

Hiểu biết về production process cho print, digital và outdoor advertising

Kinh nghiệm trong art direction cho photography và videography

Quen thuộc với trend design và hành vi khách hàng

Leadership mạnh mẽ và khả năng truyền cảm hứng cho các bạn trong team

Tư duy strategic và khả năng chuyển hóa những mục tiêu kinh doanh thành giải pháp thiết kế

Time management và project management hiệu quả

Khả năng làm việc dưới áp lực và adapt với thay đổi nhanh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOWER HILL COMMUNICATIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: 30.000.000 - 45.000.000 đồng/tháng thỏa thuận theo năng lực.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.

Thưởng dự án, thưởng lương Tháng 13, 14, lễ, Tết,...

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Cơ hội làm việc trên các dự án lớn, đa dạng và đầy thách thức.

Du lịch, team building, thể thao hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOWER HILL COMMUNICATIONS

