Tuyển Art Director CÔNG TY CỔ PHẦN TOWER HILL COMMUNICATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 45 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Art Director Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOWER HILL COMMUNICATIONS
- Hồ Chí Minh: 19 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Art Director Với Mức Lương 30 - 45 Triệu
Phát triển và dẫn dắt concept sáng tạo cho các campaign marketing tích hợp
Giám sát và định hướng team creative bao gồm designer, photographer, illustrator
Đảm bảo tính nhất quán về visual identity và brand guideline trên mọi touchpoint
Hợp tác chặt chẽ với Strategic Director và Account team để hiện thực hóa brief khách hàng
Quản lý và review creative output từ concept development đến final execution
Dẫn dắt brainstorm sessions và workshop sáng tạo cho team
Giám sát production process và đảm bảo chất lượng deliverable
Xây dựng và duy trì tiêu chuẩn chất lượng sáng tạo và các phương pháp làm việc hiệu quả cho agency
Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo Adobe Creative Suite và các công cụ design chuyên nghiệp
Kiến thức sâu về typography, color theory, layout và composition
Hiểu biết về production process cho print, digital và outdoor advertising
Kinh nghiệm trong art direction cho photography và videography
Quen thuộc với trend design và hành vi khách hàng
Leadership mạnh mẽ và khả năng truyền cảm hứng cho các bạn trong team
Tư duy strategic và khả năng chuyển hóa những mục tiêu kinh doanh thành giải pháp thiết kế
Time management và project management hiệu quả
Khả năng làm việc dưới áp lực và adapt với thay đổi nhanh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOWER HILL COMMUNICATIONS Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.
Thưởng dự án, thưởng lương Tháng 13, 14, lễ, Tết,...
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Cơ hội làm việc trên các dự án lớn, đa dạng và đầy thách thức.
Du lịch, team building, thể thao hằng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOWER HILL COMMUNICATIONS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI