Tuyển Art Director CÔNG TY TNHH CREADY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Art Director Tại CÔNG TY TNHH CREADY
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Art Director Với Mức Lương Thỏa thuận
- Background: Thiết kế/ Hội hoạ
- Chuyên môn: Thiết kế, hình ảnh, màu sắc, bố cục, ánh sáng
- Công việc: Các công việc về visual trong dự án và agency bao gồm:
● Trình bày moodboard phần hình ảnh theo brief từ creative và Quản lý chất
lượng hình ảnh của dự án
● Thiết kế proposal
● Thiết kế hình ảnh sample, video reference, phối cảnh 3D cho proposal
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Có khả năng thiết kế (Illustrator cơ bản, Canva),
● Biết dựng video cơ bản (Capcut), Digital Sketch, biết 3D là 1 lợi thế (công ty có
thể hỗ trợ học bổ sung thêm)
● Kỹ năng chính: Phát triển ý tưởng hình ảnh từ ý tưởng chủ đề, trình bày được ý
tưởng đó bằng các công cụ minh hoạ cho khách hàng
Tại CÔNG TY TNHH CREADY Thì Được Hưởng Những Gì
Có lộ trình phát triển rõ ràng, cơ hội trở thành nhân sự leader nếu phù hợp.
Lương cứng + thưởng dự án
