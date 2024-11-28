Tuyển Art Director CÔNG TY TNHH TRANG SỨC GLOSBE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TRANG SỨC GLOSBE
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH TRANG SỨC GLOSBE

Art Director

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Art Director Tại CÔNG TY TNHH TRANG SỨC GLOSBE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 170 đường 3/2, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Art Director Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện chụp ảnh, thiết kế hình ảnh, quay và dựng video/short video quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty
Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận Marketing lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản cho các buổi chụp hình, quay video cho sản phẩm
Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viral/ video event, các clip review sản phẩm, các sự kiện, hoạt động của công ty
Chịu trách nhiệm về hình ảnh video sản phẩm truyền thông và theo từng chiến dịch Marketing của công ty
Thực hiện các công việc thiết kế hình ảnh cho toàn công ty theo yêu cầu từ cấp quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế hoặc các lĩnh vực liên quan
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong thiết kế và edit video
Nắm vững các kỹ năng sử dụng phần mềm thiết kế và phần mềm chỉnh video Adobe, Capcut, Final cut Pro...
Có khả năng sáng tạo, độc lập, có kỹ năng giao tiếp làm việc nhóm tinh thần trách nhiệm cao
Có khả năng phân tích, đánh giá và đưa ra phản hồi hiệu quả
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực trang sức

Tại CÔNG TY TNHH TRANG SỨC GLOSBE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng thỏa thuận theo năng lực
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật định.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRANG SỨC GLOSBE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRANG SỨC GLOSBE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 170 đường 3 tháng 2 phường 12 quận 10 TPHCM

