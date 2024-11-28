Tuyển Art Director CÔNG TY TNHH TRANG SỨC GLOSBE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 170 đường 3/2, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Art Director

Thực hiện chụp ảnh, thiết kế hình ảnh, quay và dựng video/short video quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty

Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận Marketing lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản cho các buổi chụp hình, quay video cho sản phẩm

Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viral/ video event, các clip review sản phẩm, các sự kiện, hoạt động của công ty

Chịu trách nhiệm về hình ảnh video sản phẩm truyền thông và theo từng chiến dịch Marketing của công ty

Thực hiện các công việc thiết kế hình ảnh cho toàn công ty theo yêu cầu từ cấp quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế hoặc các lĩnh vực liên quan

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong thiết kế và edit video

Nắm vững các kỹ năng sử dụng phần mềm thiết kế và phần mềm chỉnh video Adobe, Capcut, Final cut Pro...

Có khả năng sáng tạo, độc lập, có kỹ năng giao tiếp làm việc nhóm tinh thần trách nhiệm cao

Có khả năng phân tích, đánh giá và đưa ra phản hồi hiệu quả

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực trang sức

Tại CÔNG TY TNHH TRANG SỨC GLOSBE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng thỏa thuận theo năng lực

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật định.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRANG SỨC GLOSBE

