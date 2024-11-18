Tuyển Art Director Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media

Art Director

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Art Director Tại Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: V2

- Victoria Văn Phú, KĐT Văn Phú, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Art Director Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Thiết kế thumbnail
Thiết kế nhân vật.Thiết kế ảnh backroup, item
Phối hợp với các khâu trong quy trình sản xuất để hoàn thiện sản phẩm.
Đóng góp, xây dựng ý tưởng vào trong quá trình sản xuất, Phân tích thị trường

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 18 – 35 tuổi, Nam/Nữ.
Sử dụng thành thạo phần mềm AI và Photoshop
Thẩm mỹ tốt, có khả năng vẽ máy tốt, có kinh nghiệm ở vị trí thumb được ưu tiên
Thái độ làm việc nghiêm túc, có khả năng làm việc nhóm, ham học hỏi.
Yêu thích phim hoạt hình là lợi thế.

Tại Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 7 - 10 triệu + Thưởng nóng, thưởng chung, thưởng hiệu suất công việc -> Tổng thu nhập từ 9 - 15tr/ tháng
Thời gian làm việc: Từ T2 đến T7, nghỉ chủ nhật và 2 thứ 7 trong tháng.
Thử việc hưởng 100% lương, cung cấp thiết bị làm việc
Du lịch: 2 lần/năm (trong nước và nước ngoài)
Phụ cấp trang phục: 2.000.000 đồng/2 lần/năm
Phụ cấp đi lại: 300.000 đồng/tháng.
Phụ cấp ăn trưa: 50.000 đồng/ ngày
Phụ cấp nhà ở: 500.00 đồng/tháng
Các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ.. theo quy định của công ty
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước
Xét tăng lương hàng quý
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media

Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: V2- Victoria Văn Phú, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội

