Tuyển Art Director Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Art Director Tại Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: V2
- Victoria Văn Phú, KĐT Văn Phú, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Art Director Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Thiết kế thumbnail
Thiết kế nhân vật.Thiết kế ảnh backroup, item
Phối hợp với các khâu trong quy trình sản xuất để hoàn thiện sản phẩm.
Đóng góp, xây dựng ý tưởng vào trong quá trình sản xuất, Phân tích thị trường
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 18 – 35 tuổi, Nam/Nữ.
Tại Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 7 - 10 triệu + Thưởng nóng, thưởng chung, thưởng hiệu suất công việc -> Tổng thu nhập từ 9 - 15tr/ tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
