Tuyển Art Director Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V2 - Victoria Văn Phú, KĐT Văn Phú, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Art Director Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Thiết kế thumbnail

Thiết kế nhân vật.Thiết kế ảnh backroup, item

Phối hợp với các khâu trong quy trình sản xuất để hoàn thiện sản phẩm.

Đóng góp, xây dựng ý tưởng vào trong quá trình sản xuất, Phân tích thị trường

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 18 – 35 tuổi, Nam/Nữ.

Sử dụng thành thạo phần mềm AI và Photoshop

Thẩm mỹ tốt, có khả năng vẽ máy tốt, có kinh nghiệm ở vị trí thumb được ưu tiên

Thái độ làm việc nghiêm túc, có khả năng làm việc nhóm, ham học hỏi.

Yêu thích phim hoạt hình là lợi thế.

Tại Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 7 - 10 triệu + Thưởng nóng, thưởng chung, thưởng hiệu suất công việc -> Tổng thu nhập từ 9 - 15tr/ tháng

Thời gian làm việc: Từ T2 đến T7, nghỉ chủ nhật và 2 thứ 7 trong tháng.

Thử việc hưởng 100% lương, cung cấp thiết bị làm việc

Du lịch: 2 lần/năm (trong nước và nước ngoài)

Phụ cấp trang phục: 2.000.000 đồng/2 lần/năm

Phụ cấp đi lại: 300.000 đồng/tháng.

Phụ cấp ăn trưa: 50.000 đồng/ ngày

Phụ cấp nhà ở: 500.00 đồng/tháng

Các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ.. theo quy định của công ty

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước

Xét tăng lương hàng quý

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media

