Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu làm việc tại Yên Bái thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Yên Bái: Khu công nghiệp Phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, TP Yên Bái

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

- Xây dựng và quản lý kế hoạch bảo trì: Phát triển, triển khai và giám sát kế hoạch bảo trì định kỳ/sửa chữa các máy móc, thiết bị trong nhà máy.

- Quản lý đội ngũ: Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ kỹ sư bảo trì, đảm bảo tất cả nhân viên được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết.

- Quản lý, bảo quản thiết bị, dụng cụ của tổ bảo trì.

- Đảm bảo vận hành hiệu quả: Đảm bảo rằng máy móc và thiết bị luôn ở tình trạng tốt nhất, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động không kế hoạch.

- Báo cáo và phân tích: Phân tích hiệu suất của thiết bị, lập báo cáo định kỳ về tình trạng và kế hoạch bảo trì cho ban lãnh đạo.

- Thực hiện công việc và báo cáo theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

- Công việc cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam, từ 25-45 tuổi

- Trình độ tư cao đẳng trở lên, chuyên ngành cơ khí, kỹ thuật điện hoặc các ngành có liên quan khác.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trưởng bộ phận bảo trì của của nhà máy sản xuất, ưu tiên ứng viên trong ngành sản xuất nhựa.

- Đã từng tham gia quản lý nhân sự từ đội, nhóm đến phòng ban.

- Có các chứng chỉ liên quan đến quản lý nhân sự, kỹ thuật điện, công nghệ thông tin, trong đó phải có chứng chỉ cấp quốc gia trở lên.

- Có khả năng nghiên cứu, phân tích và kiểm soát rủi ro thiết bị điện, điện tử tốt. Tư vấn và đưa ra giải pháp kịp thời cho Ban giám đốc để xử lý công việc đúng tiến độ.

- Khả năng thuyết phục, đàm phán và giao tiếp tốt.

- Ý thức làm việc và tổ chức kỷ luật, phong cách làm việc chuyên nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Chịu được áp lực cao trong công việc, sẵn sàng làm việc ngoài giờ.

Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 14triệu/ tháng trở lên (tùy năng lực);

- Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng lương tháng 13; chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ...;

- Được nghỉ phép 12 ngày/năm và nghỉ các ngày lễ tết, đóng BHXH theo quy định;

- Được review lương theo quy định chung của Công ty;

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhân văn.

Cách Thức Ứng Tuyển

