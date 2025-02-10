Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Navigos Search làm việc tại Hòa Bình thu nhập 600 - 900 USD

Công ty sản xuất mới thành lập của Nhật cần tuyển gấp 5 phiên dịch phụ trách dịch cho các phòng ban sản xuất, kỹ thuật trong công ty như sau:

• Phiên dịch tiếng Việt và tiếng Nhật cho các cuộc họp nội bộ của bộ của phòng ban phụ trách• Nhận báo cáo thông tin từ các thành viên trong bộ phận đảm nhiệm và dịch lại thông tin cho các cấp/phòng ban liên quan

• Biên dịch tài liệu sản xuất được yêu cầu• Hỗ trợ các công việc hành chính cho phòng admin• Các công việc khác theo phân công của cấp trên

*** Quyền lợi

- Được đào tạo và hướng dẫn công việc cụ thể

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có cơ hội phát triển

- Chế độ phúc lợi tốt, công bằng và theo quy định của luật lao động

- Có xe đưa đón hỗ trợ từ nội thành Hà Nội tới nhà máy