Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Navigos Search làm việc tại Hòa Bình thu nhập 600 - 900 USD

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Biên phiên dịch tiếng Nhật

Mức lương
600 - 900 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hòa Bình: Hoa Binh, Vietnam, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương 600 - 900 USD

Công ty sản xuất mới thành lập của Nhật cần tuyển gấp 5 phiên dịch phụ trách dịch cho các phòng ban sản xuất, kỹ thuật trong công ty như sau:
• Phiên dịch tiếng Việt và tiếng Nhật cho các cuộc họp nội bộ của bộ của phòng ban phụ trách• Nhận báo cáo thông tin từ các thành viên trong bộ phận đảm nhiệm và dịch lại thông tin cho các cấp/phòng ban liên quan
• Biên dịch tài liệu sản xuất được yêu cầu• Hỗ trợ các công việc hành chính cho phòng admin• Các công việc khác theo phân công của cấp trên
*** Quyền lợi
- Được đào tạo và hướng dẫn công việc cụ thể
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có cơ hội phát triển
- Chế độ phúc lợi tốt, công bằng và theo quy định của luật lao động
- Có xe đưa đón hỗ trợ từ nội thành Hà Nội tới nhà máy

Với Mức Lương 600 - 900 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành.• Thành thạo tiếng tiếng Nhật• Sử dụng được tin học văn phòng.• Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm dịch hoặc có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí sử dụng tiếng Nhật trong công ty sản xuất.• Tính cách hòa đồng, thân thiện, ham học hỏi, có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Navigos Search

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

