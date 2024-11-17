Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 8 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Đảm bảo việc thực hiện chăm sóc đặc biệt, toàn diện với các đơn hàng của các thương hiệu lớn trên thị trường (chất lượng hàng hóa, thời gian vận chuyển, tình trạng đơn hàng,...) thông qua hệ thống của công ty
Phối hợp với vận hành để giải quyết các khiếu nại của đối tác
Xây dựng mối quan hệ với đối tác, thu thập và lên phương án cung cấp toàn bộ giải pháp về vận chuyển cho đối tác khi sử dụng dịch vụ GHTK
Báo cáo kết quả công việc theo ngày, theo tuần, theo tháng và thực hiện những nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ cử nhân Đại học loại khá trở lên
Có từ 6 tháng – 1 năm kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với đối tác doanh nghiệp, thương hiệu lớn
Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, thuyết phục, giải quyết và xử lý tình huống tốt
Ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh, tiếng Trung là một điểm cộng
Năng lực thích ứng nhanh với môi trường linh hoạt, khả năng chịu áp lực tốt
Có máy tính cá nhân sử dụng trong quá trình làm việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ: Đảm bảo đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật hiện hành và của Công ty
Phúc lợi: Thưởng tháng, thưởng lễ, thưởng Tết, phúc lợi chăm sóc sức khỏe theo quy định của Công ty; các hoạt động tập thể, sự kiện team-building hàng năm
Được đào tạo và phát triển: Tham gia lộ trình đào tạo đầy đủ cho nhân viên, các chương trình thử thách và phát triển lên cấp Quản lý
Môi trường làm việc tiện nghi: Pantry, dorm nghỉ trưa, phòng tập gym,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà GHTK Building - Số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

