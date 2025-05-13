Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hàng Hóa Mê Kông làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Số 5 đường 16A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Xuất/ nhập hàng hóa

Báo cáo và chịu trách nhiệm về tồn kho

Kiểm kê hàng hóa

Thực hiện 5S, an toàn lao động, an toàn PCCC

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương

Kỹ năng giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng. Biết sắp xếp và xử lý công việc khoa học, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực.

Tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hàng Hóa Mê Kông Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, lương tháng 13, thưởng quà Lễ, Tết hàng năm

Môi trường làm việc năng động, linh hoạt và phát triển các kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hàng Hóa Mê Kông

