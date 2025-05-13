Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hàng Hóa Mê Kông làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hàng Hóa Mê Kông
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hàng Hóa Mê Kông

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Số 5 đường 16A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Xuất/ nhập hàng hóa
Báo cáo và chịu trách nhiệm về tồn kho
Kiểm kê hàng hóa
Thực hiện 5S, an toàn lao động, an toàn PCCC
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương
Kỹ năng giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng. Biết sắp xếp và xử lý công việc khoa học, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực.

Tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hàng Hóa Mê Kông Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, lương tháng 13, thưởng quà Lễ, Tết hàng năm
Môi trường làm việc năng động, linh hoạt và phát triển các kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hàng Hóa Mê Kông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1A, đường D3, KP Bình Dương, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

