Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICES VIỆT NAM (CHI NHÁNH HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 81 Đàm Quang Trung, Phúc Đồng, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Kiểm tra mẫu và các chỉ tiêu thử nghiệm

- Thực hiện phương pháp thử nghiệm theo đơn hàng bao gồm: Đọc hiểu yêu cầu và phương pháp thử nghiệm, Chuẩn bị mẫu thử, Thực hiện việc thử nghiệm.

- Báo cáo kết quả thử nghiệm.

- Kiểm tra, đánh giá kết quả thử nghiệm: Kiểm tra việc thực hiện các mục thử nghiệm được đầy đủ theo yêu cầu, kết quả thử nghiệm đúng và chính xác, kết quả so với yêu cầu để đánh giá đạt, không đạt.

- Thực hiện phương pháp thử nghiệm so sánh và phương pháp thử nghiệm mới

- Theo dõi, kiểm tra máy móc, thiết bị, vật tư và hóa chất phục vụ cho việc thử nghiệm

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Là sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các ngành kỹ thuật, cơ khi, điện tử, Hóa học, Khoa học Môi trường, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Công nghệ Sinh học, Công nghệ thực phẩm, Dược

- Đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh ( TOEIC 450 trở lên)

- Hỗ trợ dấu thực tập

- Làm được fulltime

- Có kỹ năng tin học văn phòng

- Chăm chỉ, nhanh nhẹn, trung thực

Tại CÔNG TY TNHH BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICES VIỆT NAM (CHI NHÁNH HÀ NỘI) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường thân thiện, hòa đồng, trẻ trung, năng động

Thu nhập từ 8-9 triệu vnđ

Được đào tạo các kỹ năng về sử dụng máy phòng lab

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICES VIỆT NAM (CHI NHÁNH HÀ NỘI) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin