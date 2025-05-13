Tuyển Kế toán kho Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 292/5B Phạm Thị Giây, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Lập phiếu nhập, phiếu xuất kho, phiếu xuất hàng theo đơn hàng;

- Nhập liệu thông tin hàng, điều phối và cập nhập dòng hàng ra vào Kho;

- Lập báo cáo xuất nhập tồn kho hàng tháng, quý, năm…theo số lượng và giá thành;

- Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu, đảm bảo tất cả các loại hàng hóa phải có định mức tồn kho tối thiểu;

- Kiểm kê hàng hóa, vật tư và lập bảng xử lý chênh lệch tồn kho;

- Tính toán số lượng nguyên vật liệu, vật tư đề xuất kế hoạch sản xuất.

- Tập hợp thông tin, tương tác qua lại giữa kho-sản xuất và các bộ phận liên quan.

- Các yêu cầu khác từ Quản lý phục vụ cho công việc kho-sản xuất.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần nhanh nhẹn, nhạy bén và chủ động học hỏi.

Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành kế toán

Tin học văn phòng tốt đặc biệt excel.

Có tinh thần chủ động, trách nhiệm cao.

Đề cao Tinh thần tự học, cải tiến, nâng cao khả năng bản thân

Tại Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm: 8.000.000đ/tháng

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Lễ, Tết, Team building, Year end Party...

- Thưởng tháng 13, thưởng HQ kinh doanh, chế độ xem xét tăng lương 1 lần mỗi năm.

- Quà hiếu, hỷ, ốm đau....từ 500.000đ trở lên.

- Thưởng các kỳ lễ trong năm 30/04, 01/05; 02/09; tết dương lịch.

- Quà sinh nhật nhật cho CBNV.

- Phụ cấp cơm trưa 25.000đ/ngày.

- Chuyên cần 200.000đ/tháng

- Thưởng các ngày lễ trong năm

- Trang bị đồng phục trong suốt quá trình công tác, văn phòng phẩm.

- Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các hoạt động đào tạo chuyên môn và kỹ năng.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh

