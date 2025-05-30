Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô B2 - 3, đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, Xã Tân An Hội, Củ Chi, Huyện Củ Chi

Thực hiện kế toán thu chi, thủ quỹ tại Nhà máy (Tổng hợp thu chi, dự chi hàng tuần, tổng hợp hàng tuần).

Theo dõi thang tồn và xuất xưởng, thực hiện báo cáo hàng tháng.

Lập phiếu xuất kho, nhập kho theo bảng dự toán, nhập liệu vào phần mềm kế toán.

Lập phiếu xuất vật tư gia công bán thành phẩm và thành phẩm, nhập kho.

Tổng hợp chứng từ, sắp xếp lưu trừ chứng từ định kỳ mỗi tuần và gửi về Tổng Công ty.

Hỗ trợ công tác hành chính: Liên hệ xe giao nhận, thanh toán hóa đơn điện nước, báo cơm hàng ngày, tổng hợp báo cơm cuối tháng gửi về Văn phòng Tổng Công ty.

Nhận và chuyển các loại thư từ , hồ sơ đến các bộ phận liên quan.

Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu từ Cấp quản lý.

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc tương đương.

Kinh nghiệm ít nhất 02 năm trong lĩnh vực kế toán kho, kế toán vật tư, thành thạo nghiệp vụ xuất nhập vật tư, thành phẩm, bán thành phẩm trên phần mềm.

Có kỹ năng hành chính, khả năng sắp xếp, soạn thảo văn bản.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hành chính, điều xe, quản lý cơ sở vật chất.

Kỹ năng giao tiếp tốt, trung thực, năng động.

Được tham gia các khóa đào tạo về kiến thức - kỹ năng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn;

Được hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm tai nạn, nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước và của Công ty;

Chế độ khen thưởng lễ, Tết, du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

