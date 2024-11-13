Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Bán thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần quốc tế Danis Group
- Hà Nội:
- 28 Trần Hữu Dực, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
• Livestream TikTok, giới thiệu sản phẩm nhãn hàng, tương tác với người xem và điều hướng mua hàng trên Live.
• Tham gia xây dựng kịch bản cho các phiên Livestream, tối ưu kịch bản sau mỗi phiên để gia tăng hiệu quả.
• Tiếp nhận thông tin sản phẩm, thương hiệu nhằm đảm bảo tính chính xác và đưa ra kịch bản/câu chuyện... hiệu quả.
• Nghiên cứu, cập nhật cácxu hướng và phong cách Livestream mới.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan báo cáo, đánh giá các chiến dịch Livestream và cùng đưa ra giải pháp
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên có ngoại hình ưa nhìn;
• Tự tin, hoạt ngôn trước ống kính, không nói ngọng, ứng biến linh hoạt theo tình huống.
• Tinh thần học hỏi, Có trách nhiệm với công việc.
Tại Công ty cổ phần quốc tế Danis Group Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần quốc tế Danis Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
