Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Bán thời gian tại Hà Nội

Công ty cổ phần quốc tế Danis Group
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty cổ phần quốc tế Danis Group

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần quốc tế Danis Group

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 28 Trần Hữu Dực, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Livestream TikTok, giới thiệu sản phẩm nhãn hàng, tương tác với người xem và điều hướng mua hàng trên Live.
• Tham gia xây dựng kịch bản cho các phiên Livestream, tối ưu kịch bản sau mỗi phiên để gia tăng hiệu quả.
• Tiếp nhận thông tin sản phẩm, thương hiệu nhằm đảm bảo tính chính xác và đưa ra kịch bản/câu chuyện... hiệu quả.
• Nghiên cứu, cập nhật cácxu hướng và phong cách Livestream mới.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan báo cáo, đánh giá các chiến dịch Livestream và cùng đưa ra giải pháp

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nhạy bén với các xu hướng trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok/ shopee.
• Ưu tiên có ngoại hình ưa nhìn;
• Tự tin, hoạt ngôn trước ống kính, không nói ngọng, ứng biến linh hoạt theo tình huống.
• Tinh thần học hỏi, Có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty cổ phần quốc tế Danis Group Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập : lên trên 20 – 50tr tùy năng lực ngày làm việc 4 tiếng (lvie 2 ca mỗi ca 2 tiếng hoặc live thông 4 tiếng) – lương cứng khởi điểm 9-13tr + % 2 doanh thu => Tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần quốc tế Danis Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 69 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

