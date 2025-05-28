Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KENDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KENDESIGN
Ngày đăng tuyển: 28/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KENDESIGN

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KENDESIGN

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa Lê Xuân, Ngõ 25 Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Lập kế hoạch Marketing chung
- Lập kế hoạch Marketing nội bộ (Văn hóa Doanh nghiệp), đề xuất các ý tưởng, ngân sách và chi phí cho các hoạt động nội bộ của Công ty
- Lập kế hoạch nội dung website/viết các bài chính
- Báo cáo kết quả marketing hàng tuần/tháng/quý
- Hỗ trợ tuyển dụng/giao việc/kiểm tra/nhắc nhở cho Quản lý Seo, QL Social
- Quan hệ và đặt hàng cho báo chí PR thương hiệu
- Chạy quảng cáo/ phân tích/ báo cáo ADW - Google/ Facebook
- Lên ý tưởng cho các ấn phẩm/ sale kit (có thể thuê ngoài hoặc tự làm)
- Cố vấn cho Giám Đốc về các chiến lược Marketing và các vấn đề liên quan

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên có thể làm việc Full-time
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành Marketing, báo chí,... và các chuyên ngành liên quan
1. Kinh nghiệm:
Yêu cầu ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương dương
Ưu tiên ứng viên đã từng làm liên quan đến thiết kế - thi công nội thất là một lợi thế
2. Phẩm chất, thái độ
Cẩn thận, chỉn chu
Làm việc sáng tạo
Nhanh nhẹn, linh hoạt
Luôn sẵn sàng học hỏi những kiến thức mới
3. Kỹ năng
Kỹ năng quản lý đội, nhóm
Kỹ năng tìm hiểu, thu thập thông tin
Kỹ năng nghiên cứu, đánh giá
Kỹ năng sắp xếp, tổ chức thông tin

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KENDESIGN Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng lương theo cơ chế lương 3P ( Thu nhập 15 - 20tr + phụ cấp + thưởng)
- Thử việc 1-2 tháng, hưởng 100% lương
- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, review tăng lương hàng năm
- Được làm công việc về mảng mình yêu thích. Nội dung công việc thay đổi mỗi ngày, không có sự nhàm chán
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, vui vẻ;
- Được đào tạo các kiến thức, kỹ năng về Marketing hoàn toàn miễn phí;
- Đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép năm, lễ, Tết, thưởng lương tháng 13,... và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác tùy theo năng lực và sự đóng góp cho Công ty;
- Quà sinh nhật, summer trip, party cuối năm cùng các chương trình team building khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KENDESIGN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KENDESIGN

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KENDESIGN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, số 73 Khúc Thừa Dụ - Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

