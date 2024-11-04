Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 6 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà 3D, Khu đô thị Handi Resco, 74 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

1. Mô tả công việc

Tiếp nhận và xử lý hồ sơ cho khách hàng qua hình ảnh

Tư vấn thông tin qua hình ảnh

Điểm bán gọi lên để xác minh CCCD, CMND và ảnh chân dung chính chủ

Đào tạo ngắn ngày, làm việc tại văn phòng

2. Thời gian làm việc

8 tiếng/ngày, linh hoạt trong khung giờ từ 06h00 - 22h30

Được nghỉ 1 ngày bất kỳ trong tuần

3. Địa chỉ làm việc

Tòa nhà 3D, Khu đô thị Handi Resco Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên. Chấp nhận sinh viên chờ bằng

Giọng nói dễ nghe, rõ ràng, không nói ngọng, nói giọng địa phương

Thái độ tốt, tư duy tích cực

Ngoại hình ưa nhìn, tươi tắn (vì sử dụng video call)

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 6.500.000đ - 9.000.000đ + thưởng tăng ca

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Được đào tạo bài bản về kỹ năng, nghiệp vụ

Thử việc được nhận 100% lương

Ký HĐLĐ chính thức sau 2 tháng

Được đóng bảo hiểm xã hội và hưởng các chế độ theo Luật lao động khi trở thành nhân viên chính thức của công ty

Thưởng lễ, tết, hiếu hỷ, sinh nhật, có thưởng nóng hoặc thưởng từ đối tác khi đạt thành tích hoặc tiến bộ nổi bật

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn với cơ chế rõ ràng, minh bạch

Được tham gia các hoạt động teambuilding, galadinner, du lịch hàng năm của công ty

Có hỗ trợ gửi xe cho nhân sự Insource (nếu phải để xe bên ngoài)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

