Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Việt Mỹ SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 82 Thăng Long, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Check total data, hỗ trợ KOL mới - bằng hình thức call/chat theo thông tin có sẵn trên google sheet.

Phản hồi tin nhắn KOL cũ trong list data nắm giữ của tháng trong quá trình làm việc, không quá 30phút /KOL.

Liên hệ call cho KOL thông báo những chương trình Shopee đề ra để thúc đẩy hoạt động của KOL trên các kênh Social, Shopee Video, Shopee Live.

Gửi deal cho KOL 2 lần/ ngày (Cung cấp mã giảm giá, Deal ngành hàng cho KOL chia sẻ với người theo dõi để tăng doanh số của KOL) qua Zalo.

Đảm bảo các chỉ tiêu về số lượng thu thập thông tin KOLs.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam (nữ) có kinh nghiệm Telesales, chăm sóc khách hàng từ 6 tháng trở lên, ưu tiên từng làm việc với Shopee, có kinh nghiệm về mảng Affiliate là 1 lợi thế

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Yêu thích các nền tảng mạng xã hội Youtube, Instagram, Facebook, Tiktok.

Khả năng giao tiếp tốt, thân thiện, tích cực.

Có kỹ năng sử dụng các trình duyệt Internet, biết thao tác trên gdocs.

Yêu cầu test đánh máy >=50 WPM.

Khả năng giao tiếp, giải quyết khiếu nại tốt, giao tiếp thân thiện, có tinh thần cầu tiến.

Giọng nói dễ nghe, không quá nặng vùng miền.

Chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH Việt Mỹ SSU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6.000.000 – 9.000.000/tháng (LCB + KPI). 2 tháng thử việc nhận 85% mức lương chính thức

Hỗ trợ chi phí học việc: 400.000/ khóa đào tạo 2 ngày.

Hỗ trợ chi phí gửi xe: 10000đ/ ngày làm việc tại công ty hoặc miễn phí gửi xe.

Được trang bị đầy đủ các công cụ, trang thiết bị phục vụ công việc.

Được đào tạo, nâng cao kỹ năng CSKH và cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn một cách rõ ràng, minh bạch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Việt Mỹ SSU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin