Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 33 Khu đô thị Long Sơn, Quán Toan, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Nhận hàng từ kho và giao hàng đến địa điểm được phân công: tàu biển, cảng, kho khách hàng, văn phòng,...

Kiểm tra và đối chiếu hàng hóa, số lượng, chứng từ trước khi giao – nhận.

Giao hàng đúng giờ, đúng địa chỉ, giữ gìn hàng hóa nguyên vẹn trong quá trình vận chuyển.

Thu hồi chứng từ ký nhận, hóa đơn hoặc thanh toán (nếu có).

Báo cáo tiến độ giao hàng và tình trạng hàng hóa với bộ phận thu mua.

Phối hợp với bộ phận liên quan trong các tình huống phát sinh.

Giữ gìn xe, phương tiện giao hàng sạch sẽ, vận hành đúng quy định.

Tuân thủ các quy định an toàn khi vận chuyển hàng hóa (đặc biệt với hàng nặng, hàng kỹ thuật).

Hỗ trợ các công việc kho bãi khi cần.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, độ tuổi từ 20 – 40, sức khỏe tốt.

Có bằng lái xe máy (bắt buộc), biết lái xe ô tô là lợi thế.

Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu khó.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giao hàng trong lĩnh vực vật tư kỹ thuật / hàng hóa công nghiệp.

Am hiểu đường đi tại khu vực [ Hải Phòng / Hà Nội / Địa phương cụ thể].

Sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu gấp.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7 - 9 triệu + phụ cấp xăng xe, điện thoại, ăn trưa.

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, thưởng lễ Tết, lương tháng 13.

Tăng lương theo hiệu suất công việc.

Môi trường làm việc ổn định, có cơ hội gắn bó lâu dài.

Hỗ trợ công tác phí khi đi giao hàng xa, đi cảng/tàu ngoài khu vực.

Thưởng làm tốt, thưởng định kỳ 6 tháng/lần

Đóng BHXH theo quy định

Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT

