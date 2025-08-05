Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT

Nhân viên giao hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Số 33 Khu đô thị Long Sơn, Quán Toan, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Nhận hàng từ kho và giao hàng đến địa điểm được phân công: tàu biển, cảng, kho khách hàng, văn phòng,...
Kiểm tra và đối chiếu hàng hóa, số lượng, chứng từ trước khi giao – nhận.
Giao hàng đúng giờ, đúng địa chỉ, giữ gìn hàng hóa nguyên vẹn trong quá trình vận chuyển.
Thu hồi chứng từ ký nhận, hóa đơn hoặc thanh toán (nếu có).
Báo cáo tiến độ giao hàng và tình trạng hàng hóa với bộ phận thu mua.
Phối hợp với bộ phận liên quan trong các tình huống phát sinh.
Giữ gìn xe, phương tiện giao hàng sạch sẽ, vận hành đúng quy định.
Tuân thủ các quy định an toàn khi vận chuyển hàng hóa (đặc biệt với hàng nặng, hàng kỹ thuật).
Hỗ trợ các công việc kho bãi khi cần.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, độ tuổi từ 20 – 40, sức khỏe tốt.
Có bằng lái xe máy (bắt buộc), biết lái xe ô tô là lợi thế.
Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu khó.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giao hàng trong lĩnh vực vật tư kỹ thuật / hàng hóa công nghiệp.
Am hiểu đường đi tại khu vực [ Hải Phòng / Hà Nội / Địa phương cụ thể].
Sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu gấp.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7 - 9 triệu + phụ cấp xăng xe, điện thoại, ăn trưa.
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, thưởng lễ Tết, lương tháng 13.
Tăng lương theo hiệu suất công việc.
Môi trường làm việc ổn định, có cơ hội gắn bó lâu dài.
Hỗ trợ công tác phí khi đi giao hàng xa, đi cảng/tàu ngoài khu vực.
Thưởng làm tốt, thưởng định kỳ 6 tháng/lần
Đóng BHXH theo quy định
Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 10B/311 đường Đằng Hải, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

