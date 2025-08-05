Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần VNT Invest Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

- Xây dựng nội dung, chăm sóc và truyền tải, cập nhật thông tin trên hệ thống các kênh mạng xã hội. Xây dựng, chăm sóc và cập nhật thông tin trên các Fanpage FB, website, kênh online của công ty/Dự án;

- Lên ý tưởng, phối hợp triển khai các ấn phẩm Marketing: Brochure, Tờ gấp, TVC....

- Triển khai các hoạt động marketing cho dự án Bất động sản nhằm phục vụ công tác bán hàng như: quảng cáo truyền hình, phát thanh; quảng cáo online, mạng xã hội; hệ thống biển bảng; tổ chức sự kiện,.. và Đánh giá hiệu quả của các hoạt động này.

- Lên ý tưởng, kế hoạch, tổ chức và kiểm soát các hoạt động của các sự kiện mở bán dự án, ra mắt sản phẩm,...

- Đầu mối làm việc với các Agency/NCC phục vụ cho việc triển khai các hoạt động Marketing

- Giám sát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch Marketing của Đại lý đảm bảo phù hợp với kế hoạch Marketing của Công ty.

- Kiểm soát các thông tin/hình ảnh của Dự án do Đại lý cung cấp cho Khách hàng.

- Giám sát, đánh giá kết quả các hoạt động marketing nhằm kịp thời đưa ra các đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động marketing. Công việc triển khai cho hoạt động công ty

- Lên kế hoạch, triển khai các hoạt động truyền thông thương hiệu, truyền thông nội bộ của Công ty

- Ngoài ra thực hiện các công việc phát sinh do Quản lý trực tiếp giao