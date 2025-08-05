Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần VNT Invest Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Công ty Cổ phần VNT Invest Group
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
Công ty Cổ phần VNT Invest Group

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần VNT Invest Group

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 11/19 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

- Xây dựng nội dung, chăm sóc và truyền tải, cập nhật thông tin trên hệ thống các kênh mạng xã hội. Xây dựng, chăm sóc và cập nhật thông tin trên các Fanpage FB, website, kênh online của công ty/Dự án;
- Lên ý tưởng, phối hợp triển khai các ấn phẩm Marketing: Brochure, Tờ gấp, TVC....
- Triển khai các hoạt động marketing cho dự án Bất động sản nhằm phục vụ công tác bán hàng như: quảng cáo truyền hình, phát thanh; quảng cáo online, mạng xã hội; hệ thống biển bảng; tổ chức sự kiện,.. và Đánh giá hiệu quả của các hoạt động này.
- Lên ý tưởng, kế hoạch, tổ chức và kiểm soát các hoạt động của các sự kiện mở bán dự án, ra mắt sản phẩm,...
- Đầu mối làm việc với các Agency/NCC phục vụ cho việc triển khai các hoạt động Marketing
- Giám sát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch Marketing của Đại lý đảm bảo phù hợp với kế hoạch Marketing của Công ty.
- Kiểm soát các thông tin/hình ảnh của Dự án do Đại lý cung cấp cho Khách hàng.
- Giám sát, đánh giá kết quả các hoạt động marketing nhằm kịp thời đưa ra các đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động marketing. Công việc triển khai cho hoạt động công ty
- Lên kế hoạch, triển khai các hoạt động truyền thông thương hiệu, truyền thông nội bộ của Công ty
- Ngoài ra thực hiện các công việc phát sinh do Quản lý trực tiếp giao

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu bắt buộc: Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Marketing, Thương hiệu, Báo chí, Truyền thông...
- Có kiến thức marketing căn bản và phân tích thị trường;
- Sử dụng tốt phần mềm AI/Photoshop/Canva/Powerpoint là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần VNT Invest Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập thỏa thuận 6.000.000-9.000.000
- Thưởng: thưởng định kỳ theo kết quả kinh doanh chung của Công ty theo quý và theo năm; thưởng theo dự án,...
- Chế độ đãi ngộ khác: theo quy định Công ty
- Đóng BHXH đầy đủ sau khi kết thúc thời gian thử việc 02 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VNT Invest Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần VNT Invest Group

Công ty Cổ phần VNT Invest Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 11 Ngõ 19 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

