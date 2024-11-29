Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hải Phòng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- SH04
- 05 KĐT BELHOMES, KCN VSIP, HUYỆN THỦY NGUYÊN, TỈNH HẢI PHÒNG, Huyện Thuỷ Nguyên
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Trực lễ tân đón tiếp khách hàng tại văn phòng Công ty
- Quản lý hồ sơ, giấy tờ, văn phòng phẩm,...
- Thực hiện các công tác hành chính khi có phát sinh
- Hỗ trợ giám sát hoạt động của nhân sự công ty
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận và Ban Giám đốc
- Theo dõi chấm công nhân viên, xuất và báo cáo chấm công theo tháng.
- Hỗ trợ công tác tuyển dụng tại chi nhánh
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên tất cả các chuyên ngành
Nữ, cao 160 trở lên ngoại hình ưa nhìn
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 1 năm
Có kinh nghiệm làm lễ tân ở các Công ty BĐS trước đây là lợi thế
Năng động, nhanh nhẹn, chịu khó và có khả năng giao tiếp tốt
Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs Thì Được Hưởng Những Gì
Lương CB 7-10 triệu/tháng thỏa thuận theo năng lực
Được ký HĐLĐ và hưởng các chế độ theo luật
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động nhiều cơ hội phát triển
Được hỗ trợ trang thiết bị làm việc
Được hưởng các chế độ khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
