Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - SH04 - 05 KĐT BELHOMES, KCN VSIP, HUYỆN THỦY NGUYÊN, TỈNH HẢI PHÒNG, Huyện Thuỷ Nguyên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Trực lễ tân đón tiếp khách hàng tại văn phòng Công ty

- Quản lý hồ sơ, giấy tờ, văn phòng phẩm,...

- Thực hiện các công tác hành chính khi có phát sinh

- Hỗ trợ giám sát hoạt động của nhân sự công ty

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận và Ban Giám đốc

- Theo dõi chấm công nhân viên, xuất và báo cáo chấm công theo tháng.

- Hỗ trợ công tác tuyển dụng tại chi nhánh

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên tất cả các chuyên ngành

Nữ, cao 160 trở lên ngoại hình ưa nhìn

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 1 năm

Có kinh nghiệm làm lễ tân ở các Công ty BĐS trước đây là lợi thế

Năng động, nhanh nhẹn, chịu khó và có khả năng giao tiếp tốt

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB 7-10 triệu/tháng thỏa thuận theo năng lực

Được ký HĐLĐ và hưởng các chế độ theo luật

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động nhiều cơ hội phát triển

Được hỗ trợ trang thiết bị làm việc

Được hưởng các chế độ khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs

