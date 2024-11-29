Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hải Phòng

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- SH04

- 05 KĐT BELHOMES, KCN VSIP, HUYỆN THỦY NGUYÊN, TỈNH HẢI PHÒNG, Huyện Thuỷ Nguyên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Trực lễ tân đón tiếp khách hàng tại văn phòng Công ty
- Quản lý hồ sơ, giấy tờ, văn phòng phẩm,...
- Thực hiện các công tác hành chính khi có phát sinh
- Hỗ trợ giám sát hoạt động của nhân sự công ty
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận và Ban Giám đốc
- Theo dõi chấm công nhân viên, xuất và báo cáo chấm công theo tháng.
- Hỗ trợ công tác tuyển dụng tại chi nhánh

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên tất cả các chuyên ngành
Nữ, cao 160 trở lên ngoại hình ưa nhìn
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 1 năm
Có kinh nghiệm làm lễ tân ở các Công ty BĐS trước đây là lợi thế
Năng động, nhanh nhẹn, chịu khó và có khả năng giao tiếp tốt

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB 7-10 triệu/tháng thỏa thuận theo năng lực
Được ký HĐLĐ và hưởng các chế độ theo luật
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động nhiều cơ hội phát triển
Được hỗ trợ trang thiết bị làm việc
Được hưởng các chế độ khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 667/1 Điện Biên Phủ, P25, Bình Thạnh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

