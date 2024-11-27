Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Đến 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Cao Bằng

Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Đến 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Cao Bằng

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cao Bằng:

- FPT Shop, 1 Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng, Thành phố Cao Bằng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Chủ động đón tiếp khách hàng đến với cửa hàng.
Vui vẻ giao tiếp, trao đổi với khách hàng về mong đợi đối với các sản phẩm và dịch vụ đang tìm kiếm tại cửa hàng.
Cập nhật thông tin khách hàng, sản phẩm đã được bán ra lên hệ thống.
Thu tiền chính xác, xuất hóa đơn cho khách hàng.
Hỗ trợ cài đặt ứng dụng và phần mềm cơ bản cho các dòng ĐTDĐ/Laptop.
Tiếp nhận và xử lý các trường hợp bảo hành liên quan đến phần mềm sản phẩm...
Thực hiện việc giải quyết khiếu nại và các thắc mắc của khách hàng.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 18 – 27.
Tốt nghiệp THPT 12/12 trở lên.
Ngoại hình ưa nhìn. (Nam cao 1m65 trở lên. Nữ cao 1m55 trở lên).
Chịu được áp lực chạy doanh số KPI
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
Vui vẻ, nhiệt tình, thân thiện.
Yêu thích công việc tư vấn, bán hàng.
Ưu tiên ứng viên trống toàn thời gian.
Có kinh nghiệm bán hàng trực tiếp/online, biết sử dụng các nền tảng xã hội ( tiktok, facebook, zalo,..) là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, luôn không ngừng phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến bản thân.
Được đào tạo chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí trước khi làm việc.
Môi trường làm việc trẻ, năng động và thân thiện.
Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
Thu nhập hấp dẫn, phù hợp năng lực bản thân.
Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả kinh doanh.
Khám sức khỏe định kỳ.
Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên, tất niên...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 261 – 263 Khánh Hội, P5, Q4, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-mon-khac-thu-nhap-den-20-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-cao-bang-job260170
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Siêu Thị Đà Nẵng
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 7 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Siêu Thị Đà Nẵng
Hạn nộp: 03/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 7 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Lenart
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 2 - 4 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Lenart
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Elly Wedding & Event
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Elly Wedding & Event
Hạn nộp: 04/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 6 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Westlake Compounds Việt Nam
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 6 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công Ty TNHH Westlake Compounds Việt Nam
Hạn nộp: 04/01/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 1 - 2 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 17 - 21 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Hà Tĩnh Thanh Hóa Nghệ An Quảng Trị Đã hết hạn 17 - 21 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Thỏa thuận Bán thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPB SMBC _ FE CREDIT
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 12 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Tài Chính Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPB SMBC _ FE CREDIT
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 246 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 235 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Siêu Thị Đà Nẵng
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 7 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Siêu Thị Đà Nẵng
Hạn nộp: 03/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 7 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Lenart
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 2 - 4 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Lenart
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Elly Wedding & Event
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Elly Wedding & Event
Hạn nộp: 04/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 6 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Westlake Compounds Việt Nam
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 6 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công Ty TNHH Westlake Compounds Việt Nam
Hạn nộp: 04/01/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 1 - 2 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 17 - 21 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Hà Tĩnh Thanh Hóa Nghệ An Quảng Trị Đã hết hạn 17 - 21 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Thỏa thuận Bán thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPB SMBC _ FE CREDIT
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 12 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Tài Chính Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPB SMBC _ FE CREDIT
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất