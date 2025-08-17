Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TB BẢO AN PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TB BẢO AN PHÁT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: KDC Nam An – Đông An – Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tư vấn, giới thiệu sản phẩm (bảo hộ lao động, vật tư...) tới khách hàng.
• Tìm kiếm – chăm sóc khách hàng (doanh nghiệp, công trình, nhà máy...).
• Quản lý đơn hàng, phối hợp kho – giao nhận.
• Quay video/chụp ảnh sản phẩm, đăng lên MXH hoặc gửi khách.
• Ứng dụng AI (ChatGPT, CapCut AI, Excel AI...) trong tạo nội dung, chăm sóc khách hàng, phân tích dữ liệu và tối ưu hiệu suất kinh doanh.
• Vận hành chatbot, kênh TikTok, Fanpage, Zalo OA thông minh.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nam/Nữ tuổi 20 – 35.
• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Kinh tế, Marketing, CNTT hoặc liên quan.
• Có kinh nghiệm bán hàng, yêu thích công nghệ & truyền thông số.
• Biết/quan tâm sử dụng công cụ: Canva, CapCut, ChatGPT, nền tảng AI.
• Tư duy chủ động, giao tiếp tốt, ham học hỏi.
• Có phương tiện đi lại, ưu tiên cư trú khu vực Dĩ An.
Tại CÔNG TY TNHH TB BẢO AN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương cứng thỏa thuận + % doanh số + Thưởng hiệu quả/kỹ năng AI.
• Đào tạo miễn phí công cụ AI – livestream – quay dựng cơ bản.
• Lộ trình phát triển lên Trưởng nhóm Kinh doanh hoặc Quản lý kênh bán hàng số.
• BHXH – lễ Tết – du lịch – team building đầy đủ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TB BẢO AN PHÁT
