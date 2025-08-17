Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TB BẢO AN PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: KDC Nam An – Đông An – Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tư vấn, giới thiệu sản phẩm (bảo hộ lao động, vật tư...) tới khách hàng.

• Tìm kiếm – chăm sóc khách hàng (doanh nghiệp, công trình, nhà máy...).

• Quản lý đơn hàng, phối hợp kho – giao nhận.

• Quay video/chụp ảnh sản phẩm, đăng lên MXH hoặc gửi khách.

• Ứng dụng AI (ChatGPT, CapCut AI, Excel AI...) trong tạo nội dung, chăm sóc khách hàng, phân tích dữ liệu và tối ưu hiệu suất kinh doanh.

• Vận hành chatbot, kênh TikTok, Fanpage, Zalo OA thông minh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ tuổi 20 – 35.

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Kinh tế, Marketing, CNTT hoặc liên quan.

• Có kinh nghiệm bán hàng, yêu thích công nghệ & truyền thông số.

• Biết/quan tâm sử dụng công cụ: Canva, CapCut, ChatGPT, nền tảng AI.

• Tư duy chủ động, giao tiếp tốt, ham học hỏi.

• Có phương tiện đi lại, ưu tiên cư trú khu vực Dĩ An.

Tại CÔNG TY TNHH TB BẢO AN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng thỏa thuận + % doanh số + Thưởng hiệu quả/kỹ năng AI.

• Đào tạo miễn phí công cụ AI – livestream – quay dựng cơ bản.

• Lộ trình phát triển lên Trưởng nhóm Kinh doanh hoặc Quản lý kênh bán hàng số.

• BHXH – lễ Tết – du lịch – team building đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TB BẢO AN PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin