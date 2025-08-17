Tuyển Area sales manager Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đồng Nai - Bình Dương - Bà Rịa - Vũng Tàu ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Area sales manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm nhận khu vực miền Đông: Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu, Lâm Đồng, Đồng Nai

1. Quản lý kinh doanh & doanh số

Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh theo tháng/quý/năm cho khu vực phụ trách.

Đảm bảo đạt mục tiêu doanh số, sản lượng, độ phủ sản phẩm tại hệ thống siêu thị.

Theo dõi, phân tích tình hình bán hàng, thị phần và đối thủ để đưa ra giải pháp kịp thời.

2. Quản lý đội ngũ Sales

Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh (GSBH/NVBH).

Giao KPI, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc.

Động viên, khích lệ tinh thần làm việc của đội ngũ.

3. Quản lý hệ thống siêu thị

Thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với bộ phận thu mua, quản lý ngành hàng của siêu thị.

Đảm bảo việc trưng bày hàng hóa, POSM, khuyến mãi tại siêu thị đúng chuẩn thương hiệu.

Kiểm tra định kỳ tồn kho, công nợ và tình trạng hàng hóa tại siêu thị.

4. Quản lý chương trình trưng bày & khuyến mãi

Lập kế hoạch và triển khai các chương trình trưng bày (display), sampling, khuyến mãi tại điểm bán.

Kiểm soát ngân sách trưng bày, chiết khấu, trade marketing trong khu vực.

Đảm bảo tính hiệu quả (ROI) của các chương trình đã triển khai.

5. Quản lý báo cáo & phân tích

Lập báo cáo định kỳ về doanh số, độ phủ, trưng bày, chương trình khuyến mãi.

Phân tích số liệu bán hàng để đề xuất giải pháp cải thiện.

Đề xuất chiến lược cạnh tranh với đối thủ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học

Có 3 năm kinh nghiệp ở vị trí tương đương trở lên.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành hàng tiêu dùng nhanh là một ưu thế.

Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Tai nạn 24/24

Nghỉ phép: 12 ngày/năm

Thưởng , nghỉ Lễ Tết và thưởng lương tháng 13 theo chế độ. Review năng lực 1 năm/ 2 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin