Tuyển Area sales manager Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Area sales manager Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu Pro Company
- Đồng Nai:
- Đồng Nai
- Bình Dương
- Bà Rịa
- Vũng Tàu ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Area sales manager
Đảm nhận khu vực miền Đông: Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu, Lâm Đồng, Đồng Nai
1. Quản lý kinh doanh & doanh số
Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh theo tháng/quý/năm cho khu vực phụ trách.
Đảm bảo đạt mục tiêu doanh số, sản lượng, độ phủ sản phẩm tại hệ thống siêu thị.
Theo dõi, phân tích tình hình bán hàng, thị phần và đối thủ để đưa ra giải pháp kịp thời.
2. Quản lý đội ngũ Sales
Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh (GSBH/NVBH).
Giao KPI, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc.
Động viên, khích lệ tinh thần làm việc của đội ngũ.
3. Quản lý hệ thống siêu thị
Thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với bộ phận thu mua, quản lý ngành hàng của siêu thị.
Đảm bảo việc trưng bày hàng hóa, POSM, khuyến mãi tại siêu thị đúng chuẩn thương hiệu.
Kiểm tra định kỳ tồn kho, công nợ và tình trạng hàng hóa tại siêu thị.
4. Quản lý chương trình trưng bày & khuyến mãi
Lập kế hoạch và triển khai các chương trình trưng bày (display), sampling, khuyến mãi tại điểm bán.
Kiểm soát ngân sách trưng bày, chiết khấu, trade marketing trong khu vực.
Đảm bảo tính hiệu quả (ROI) của các chương trình đã triển khai.
5. Quản lý báo cáo & phân tích
Lập báo cáo định kỳ về doanh số, độ phủ, trưng bày, chương trình khuyến mãi.
Phân tích số liệu bán hàng để đề xuất giải pháp cải thiện.
Đề xuất chiến lược cạnh tranh với đối thủ.
Yêu Cầu Công Việc
Có 3 năm kinh nghiệp ở vị trí tương đương trở lên.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành hàng tiêu dùng nhanh là một ưu thế.
Quyền Lợi
Nghỉ phép: 12 ngày/năm
Thưởng , nghỉ Lễ Tết và thưởng lương tháng 13 theo chế độ. Review năng lực 1 năm/ 2 lần
