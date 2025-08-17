Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA TINH DIỆU VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA TINH DIỆU VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi, ghi chép và quản lý các nghiệp vụ thu – chi nội bộ của công ty.
Lập phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn và chứng từ liên quan.
Theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp.
Đối chiếu số liệu kế toán với các phòng ban liên quan.
Hỗ trợ lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế.
Quản lý, lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán đầy đủ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ, tuổi 24 – 35.
Biết tiếng Hoa cơ bản
Kinh nghiệm ít nhất 01 năm ở vị trí kế toán nội bộ.
Sử dụng thành thạo Excel và phần mềm kế toán (MISA, Fast…).
Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Biết tiếng Hoa cơ bản
Kinh nghiệm ít nhất 01 năm ở vị trí kế toán nội bộ.
Sử dụng thành thạo Excel và phần mềm kế toán (MISA, Fast…).
Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA TINH DIỆU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 15 – 18 triệu đồng/tháng (thỏa thuận theo năng lực)
Hưởng lương tháng 13, thưởng lễ/tết, thưởng hiệu quả công việc.
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Có ktx, bao cơm trưa
Hưởng lương tháng 13, thưởng lễ/tết, thưởng hiệu quả công việc.
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Có ktx, bao cơm trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA TINH DIỆU VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI