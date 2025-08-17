Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA TINH DIỆU VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi, ghi chép và quản lý các nghiệp vụ thu – chi nội bộ của công ty.

Lập phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn và chứng từ liên quan.

Theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp.

Đối chiếu số liệu kế toán với các phòng ban liên quan.

Hỗ trợ lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế.

Quản lý, lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán đầy đủ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, tuổi 24 – 35.

Biết tiếng Hoa cơ bản

Kinh nghiệm ít nhất 01 năm ở vị trí kế toán nội bộ.

Sử dụng thành thạo Excel và phần mềm kế toán (MISA, Fast…).

Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA TINH DIỆU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15 – 18 triệu đồng/tháng (thỏa thuận theo năng lực)

Hưởng lương tháng 13, thưởng lễ/tết, thưởng hiệu quả công việc.

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Có ktx, bao cơm trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA TINH DIỆU VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin