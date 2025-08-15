Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Tây Ninh: Lô 40
- 6, Đường N14, KCN Phước Đông, Phường Gia Lộc, Gò Dầu, Thành phố Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Phiên dịch tiếng Trung trong các cuộc họp, trao đổi nội bộ
Soạn thảo, dịch thuật văn bản hành chính, báo cáo
Hỗ trợ quản lý sản xuất, truyền đạt thông tin giữa bộ phận Việt – Trung
Thực hiện các công việc văn phòng theo phân công
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ từ 22–40 tuổi
Giao tiếp tiếng Trung tốt (nghe – nói – đánh máy tiếng hoa)
Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Email...)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại nhà máy may mặc
Tác phong chuyên nghiệp, trung thực, cẩn thận
Tại CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 10–18 triệu VNĐ/tháng tùy năng lực
Thưởng chuyên cần, năng suất, lương tháng 13
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Có ký túc xá, xe đưa rước, suất ăn giữa ca
Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
