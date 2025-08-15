Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: Lô 40 - 6, Đường N14, KCN Phước Đông, Phường Gia Lộc, Gò Dầu, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Phiên dịch tiếng Trung trong các cuộc họp, trao đổi nội bộ

Soạn thảo, dịch thuật văn bản hành chính, báo cáo

Hỗ trợ quản lý sản xuất, truyền đạt thông tin giữa bộ phận Việt – Trung

Thực hiện các công việc văn phòng theo phân công

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 22–40 tuổi

Giao tiếp tiếng Trung tốt (nghe – nói – đánh máy tiếng hoa)

Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Email...)

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại nhà máy may mặc

Tác phong chuyên nghiệp, trung thực, cẩn thận

Tại CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10–18 triệu VNĐ/tháng tùy năng lực

Thưởng chuyên cần, năng suất, lương tháng 13

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Có ký túc xá, xe đưa rước, suất ăn giữa ca

Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)

