Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh: Lô 40

- 6, Đường N14, KCN Phước Đông, Phường Gia Lộc, Gò Dầu, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Phiên dịch tiếng Trung trong các cuộc họp, trao đổi nội bộ
Soạn thảo, dịch thuật văn bản hành chính, báo cáo
Hỗ trợ quản lý sản xuất, truyền đạt thông tin giữa bộ phận Việt – Trung
Thực hiện các công việc văn phòng theo phân công

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 22–40 tuổi
Giao tiếp tiếng Trung tốt (nghe – nói – đánh máy tiếng hoa)
Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Email...)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại nhà máy may mặc
Tác phong chuyên nghiệp, trung thực, cẩn thận

Tại CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10–18 triệu VNĐ/tháng tùy năng lực
Thưởng chuyên cần, năng suất, lương tháng 13
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Có ký túc xá, xe đưa rước, suất ăn giữa ca
Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Lô số 40-6 đường N14, khu công nghiệp Phước Đông, Phường Gia Lộc, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

