Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Từ 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Tiền Giang

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: - Xã Thạnh Tân, Huyện Tân Phước, Tiền Giang, Huyện Tân Phước

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Đưa đón Ban Lãnh Đạo, nhân viên của công ty theo lịch trình được phân công.

- Đưa đón khách hàng, đối tác theo lịch trình công tác hoặc theo chỉ thị đột xuất của Ban Lãnh Đạo.

- Quản lý, đảm bảo an toàn của các phương tiện sử dụng bao gồm: kiểm tra độ an toàn của xe; kịp thời phát hiện những hư hỏng (nếu có) và đề xuất phương án xử lý; định kỳ bảo dưỡng xe;…

- Kiểm soát và bảo quản các tài sản, trang thiết bị trên xe.

- Phối hợp cùng các Bộ phận/Phòng ban thực hiện các báo cáo dựa trên yêu cầu của Ban Lãnh Đạo và Công ty.

- Các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh Đạo.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn

- Có các chứng chỉ lái xe, bằng lái xe tương đương với loại xe đang sử dụng còn giá trị sử dụng áp dụng cho các dòng xe số sàn 7 chổ và xe bán tải.

- Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, khéo léo.

- Tinh thần trách nhiệm cao.

- Sức khỏe tốt, đảm bảo tinh thần tỉnh táo trong quá trình làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI MỸ DUNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm bao gồm BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.

- Chế độ nghỉ phép, nghỉ Lễ theo quy định.

- Xem xét điều chỉnh lương hàng năm dựa trên đánh giá năng lực định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI MỸ DUNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.