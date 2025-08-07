Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tiền Giang: Lô 79, Khu Công nghiệp Long Giang, xã Tân Lập 1, Tân Phước, Huyện Tân Phước

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và sắp xếp công việc cho công nhân
Kiểm tra tiến độ sản xuất
Hướng dẫn thao tác, đào tạo công nhân
Quản lý 6S của chuyền
Quản lý phẩm chất giày

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc có kinh nghiệm tương đương đáp ứng được yêu cầu công việc
Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Biết sử dụng vi tính văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ cơm trưa
Môi trường làm việc thân thiện
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Hỗ trợ xe đưa rước công nhân viên ở xa
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi theo luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: LÔ 79, KHU CÔNG NGHIỆP LONG GIANG, XÃ TÂN LẬP 1, HUYỆN TÂN PHƯỚC, TỈNH TIỀN GIANG

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

