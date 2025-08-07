Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: Lô 79, Khu Công nghiệp Long Giang, xã Tân Lập 1, Tân Phước, Huyện Tân Phước

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và sắp xếp công việc cho công nhân

Kiểm tra tiến độ sản xuất

Hướng dẫn thao tác, đào tạo công nhân

Quản lý 6S của chuyền

Quản lý phẩm chất giày

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc có kinh nghiệm tương đương đáp ứng được yêu cầu công việc

Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Biết sử dụng vi tính văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ cơm trưa

Môi trường làm việc thân thiện

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Hỗ trợ xe đưa rước công nhân viên ở xa

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi theo luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.