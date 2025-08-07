Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Tiền Giang: Lô 79, Khu Công nghiệp Long Giang, xã Tân Lập 1, Tân Phước, Huyện Tân Phước
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý và sắp xếp công việc cho công nhân
Kiểm tra tiến độ sản xuất
Hướng dẫn thao tác, đào tạo công nhân
Quản lý 6S của chuyền
Quản lý phẩm chất giày
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc có kinh nghiệm tương đương đáp ứng được yêu cầu công việc
Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Biết sử dụng vi tính văn phòng
Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Biết sử dụng vi tính văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ cơm trưa
Môi trường làm việc thân thiện
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Hỗ trợ xe đưa rước công nhân viên ở xa
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi theo luật lao động
Môi trường làm việc thân thiện
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Hỗ trợ xe đưa rước công nhân viên ở xa
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi theo luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI