Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN 5S SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 150A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP Mỹ Tho, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đón tiếp khách đến thăm khám, làm việc.

- Cập nhật thông tin khách hàng vào phần mềm.

- Nhắc hẹn khách.

- Thu ngân.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tuổi từ 20 đến 27 tuổi.

+ Ngoại hình: chiều cao từ 1m55 đến 1m65, BMI từ 18 đến 21, tóc dài qua vai.

+ Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

+ Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 5S SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập: Lương cứng 10 triệu + % Doanh thu

+ Điều kiện làm việc mới, sạch đẹp, hiện đại.

+ Môi trường làm việc vui vẻ.

+ Được tham gia chương trình đào tạo phát triển năng lực cá nhân.

+ Chế độ bảo hiểm, quà tặng, du lịch,...

+ Định kỳ từ 4 đến 5 ngày/tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 5S SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.