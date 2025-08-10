Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN 5S SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 5S SÀI GÒN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 150A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP Mỹ Tho, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận
- Đón tiếp khách đến thăm khám, làm việc.
- Cập nhật thông tin khách hàng vào phần mềm.
- Nhắc hẹn khách.
- Thu ngân.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Tuổi từ 20 đến 27 tuổi.
+ Ngoại hình: chiều cao từ 1m55 đến 1m65, BMI từ 18 đến 21, tóc dài qua vai.
+ Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
+ Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm
+ Ngoại hình: chiều cao từ 1m55 đến 1m65, BMI từ 18 đến 21, tóc dài qua vai.
+ Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
+ Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 5S SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
+ Thu nhập: Lương cứng 10 triệu + % Doanh thu
+ Điều kiện làm việc mới, sạch đẹp, hiện đại.
+ Môi trường làm việc vui vẻ.
+ Được tham gia chương trình đào tạo phát triển năng lực cá nhân.
+ Chế độ bảo hiểm, quà tặng, du lịch,...
+ Định kỳ từ 4 đến 5 ngày/tháng.
+ Điều kiện làm việc mới, sạch đẹp, hiện đại.
+ Môi trường làm việc vui vẻ.
+ Được tham gia chương trình đào tạo phát triển năng lực cá nhân.
+ Chế độ bảo hiểm, quà tặng, du lịch,...
+ Định kỳ từ 4 đến 5 ngày/tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 5S SÀI GÒN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI