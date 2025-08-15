Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA làm việc tại Tiền Giang thu nhập 100000 - 200000 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
Mức lương
100000 - 200000 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Tiền Giang: Gò Vấp ...và 2 địa điểm khác, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 100000 - 200000 Triệu
– Giới thiệu, tư vấn sản phẩm đến nhà thuốc, phòng khám theo tuyến được giao
– Chăm sóc khách hàng, phát triển doanh số và độ phủ sản phẩm
– Báo cáo công việc định kỳ
Yêu Cầu Công Việc
– Có xe máy, điện thoại, siêng năng, chịu khó
– Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành dược (không bắt buộc)
– Giao tiếp tốt, có tinh thần cầu tiến


Quyền Lợi
- Thu nhập: Lương cơ bản + Thưởng doanh số + Phụ cấp (Từ 10 – 20 triệu/tháng hoặc hơn tùy năng lực)
- Được đào tạo bài bản nếu chưa có kinh nghiệm
- Địa bàn có điểm bán/hợp đồng sẵn (nếu địa bàn cũ)
- Có hỗ trợ về cơ chế dành cho Trình dược viên mới
- Có phần mềm chuyên dụng hỗ trợ TDV lên đơn hàng




Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
