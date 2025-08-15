Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA làm việc tại Tiền Giang thu nhập 100000 - 200000 Triệu

Mức lương 100000 - 200000 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: Gò Vấp ...và 2 địa điểm khác, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 100000 - 200000 Triệu

– Giới thiệu, tư vấn sản phẩm đến nhà thuốc, phòng khám theo tuyến được giao

– Chăm sóc khách hàng, phát triển doanh số và độ phủ sản phẩm

– Báo cáo công việc định kỳ

Với Mức Lương 100000 - 200000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Có xe máy, điện thoại, siêng năng, chịu khó

– Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành dược (không bắt buộc)

– Giao tiếp tốt, có tinh thần cầu tiến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cơ bản + Thưởng doanh số + Phụ cấp (Từ 10 – 20 triệu/tháng hoặc hơn tùy năng lực)

- Được đào tạo bài bản nếu chưa có kinh nghiệm

- Địa bàn có điểm bán/hợp đồng sẵn (nếu địa bàn cũ)

- Có hỗ trợ về cơ chế dành cho Trình dược viên mới

- Có phần mềm chuyên dụng hỗ trợ TDV lên đơn hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA

