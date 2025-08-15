Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA làm việc tại Tiền Giang thu nhập 100000 - 200000 Triệu

Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA làm việc tại Tiền Giang thu nhập 100000 - 200000 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA

Mức lương
100000 - 200000 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tiền Giang: Gò Vấp ...và 2 địa điểm khác, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 100000 - 200000 Triệu

– Giới thiệu, tư vấn sản phẩm đến nhà thuốc, phòng khám theo tuyến được giao
– Chăm sóc khách hàng, phát triển doanh số và độ phủ sản phẩm
– Báo cáo công việc định kỳ

Với Mức Lương 100000 - 200000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Có xe máy, điện thoại, siêng năng, chịu khó
– Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành dược (không bắt buộc)
– Giao tiếp tốt, có tinh thần cầu tiến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cơ bản + Thưởng doanh số + Phụ cấp (Từ 10 – 20 triệu/tháng hoặc hơn tùy năng lực)
- Được đào tạo bài bản nếu chưa có kinh nghiệm
- Địa bàn có điểm bán/hợp đồng sẵn (nếu địa bàn cũ)
- Có hỗ trợ về cơ chế dành cho Trình dược viên mới
- Có phần mềm chuyên dụng hỗ trợ TDV lên đơn hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA

CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 160 Hiền Vương, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

