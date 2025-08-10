Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Tiền Giang thu nhập 1 - 4 Triệu

1. Quản lý vận hành :

- Hiểu rõ quy trình vận hành và các nội quy Công ty, đảm bảo nhân viên thực hiện đúng quy trình làm việc tại cửa hàng.

- Đảm nhiệm vai trò điều hành cửa hàng, đảm bảo chất lượng dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Nhận và triển khai các thông tin từ Quản lý khu vực (AM) về nội quy Công ty, các chính sách ban hành và các chương trình marketing để quảng bá hình ảnh cửa hàng và tiếp cận tốt được với khách hàng tiềm năng trong khu vực;

- Giải quyết các vấn đề khác phát sinh tại cửa hàng. Đảm bảo các tiêu chuẩn về dịch vụ, mang đến cho khách hàng trải nghiệm chất lượng phục vụ tốt.

2. Quản lý nhân sự :

- Quản lý đội ngủ nhân sự cửa hàng, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hòa nhập cho các thành viên.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, đào tạo chuyên môn, sắp xếp ca làm việc cho nhân viên.

- Quan tâm, hỗ trợ giải đáp những khó khăn, thắc mắc của nhân viên.

3. Quản lý doanh thu và chi phí

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt chuẩn và đồng nhất khi trao đến tay khách hàng.

- Theo dõi và kiểm soát hàng hóa, đảm bảo hàng hóa sử dụng tại cửa hàng đủ, đạt chuẩn cũng như quản lý khối lượng hàng tồn kho.

- Chịu trách nhiệm về target doanh thu.

- Kiểm soát chi phí cửa hàng bao gồm chi phí hàng hóa, hỏng hủy hao hụt và chi phí nhân sự. Dựa vào đó, duy trì sự phát triển lợi nhuận cho cửa hàng. Thực hiện đúng các chỉ số theo yêu cầu công ty đưa ra.

- Lập các báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh và nhân sự của cửa hàng hoặc theo yêu cầu của Quản lý khu vực