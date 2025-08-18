Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL BÌNH THÀNH làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Long: Mang Thít - Tiền Giang - Trà Vinh, Thành phố Vĩnh Long

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Theo dõi, kiểm tra dòng tiền thu vào chi ra toàn công ty đầy đủ chứng từ hợp lý hợp lệ;

Quản lý, kiểm tra kiểm kê hàng tồn kho, quỹ tiền mặt;

Kiểm tra, theo dõi việc phân bổ các khoản chi phí trả trước, khấu hao tài sản cố định;

Đào tạo hướng dẫn nhân sự trực thuộc quản lý hoặc chi nhánh trong việc sủ dụng và hoạch toán nghiệp vụ theo quy định;

Lập kế hoạch triển khai kiểm kê, thanh tra nội bộ các chi nhánh;

Đề xuất xây dựng bộ chứng từ theo quy định;

Chịu trách nhiệm lập bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo tài chính định kỳ tháng/quý/năm;

Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra sắp xếp, lưu trữ chứng từ nội bộ theo quy định;

Thực hiện công việc khác theo yêu cầu QLTT.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán;

Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, nhanh nhạy, sáng tạo, có ý thức chấp hành nguyên tắc, chế độ tài chính của Công ty và Nhà nước;

Có tính cẩn thận, chặt chẽ và có tính kỷ luật cao trong công việc;

Kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo;

Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, Power Point, Phần mềm kế toán.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL BÌNH THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Tiền lương: Thỏa thuận xứng đáng theo năng lực từ 15-20tr/tháng;

Hỗ trợ cơm trưa, gửi xe, ktx, thiết bị làm việc tại văn phòng;

Tiền thưởng: Theo quy chế khen thưởng của công ty;

Đào tạo: Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ kỹ năng.

Hưởng đầy đủ các chế độ, ưu đãi theo quy định của công ty và Pháp luật nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL BÌNH THÀNH

