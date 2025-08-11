Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Một Thành Viên Nichirei Suco Việt Nam làm việc tại Tiền Giang thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Nichirei Suco Việt Nam
- Tiền Giang: Ấp Hòa Bình, xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Mục tiêu công việc / Job Objective
- Thực hiện các công việc liên quan đến quản lý hàng hóa trong kho một cách chính xác và hiệu quả. Đảm bảo quy trình nhập – xuất – tồn kho diễn ra trôi chảy, hàng hóa được bảo quản an toàn và tuân thủ các quy định của công ty.
- Perform tasks related to warehouse goods management accurately and efficiently. Ensure smooth inbound–outbound–inventory processes, maintain proper storage conditions, and comply with company regulations.
Nhiệm vụ và Trách nhiệm Chính / Key Duties & Responsibilities
1. Tiếp nhận hàng hóa / Receiving Goods
- Kiểm tra và đối chiếu số lượng, chủng loại, chất lượng hàng hóa nhập kho với các chứng từ liên quan (phiếu nhập, đơn đặt hàng...).
Inspect and verify quantity, type, and quality of incoming goods against related documents (receiving notes, purchase orders, etc.).
- Phát hiện và báo cáo ngay lập tức các trường hợp thiếu hụt, hư hỏng hoặc sai lệch.
Detect and promptly report any shortages, damages, or discrepancies.
- Cập nhật thông tin nhập kho vào hệ thống hoặc sổ sách theo quy định.
Update inbound data into the system or logbooks as required.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Nichirei Suco Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Nichirei Suco Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
