Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Một Thành Viên Nichirei Suco Việt Nam làm việc tại Tiền Giang thu nhập 6 - 8 Triệu

Mục tiêu công việc / Job Objective

- Thực hiện các công việc liên quan đến quản lý hàng hóa trong kho một cách chính xác và hiệu quả. Đảm bảo quy trình nhập – xuất – tồn kho diễn ra trôi chảy, hàng hóa được bảo quản an toàn và tuân thủ các quy định của công ty.

- Perform tasks related to warehouse goods management accurately and efficiently. Ensure smooth inbound–outbound–inventory processes, maintain proper storage conditions, and comply with company regulations.

Nhiệm vụ và Trách nhiệm Chính / Key Duties & Responsibilities

1. Tiếp nhận hàng hóa / Receiving Goods

- Kiểm tra và đối chiếu số lượng, chủng loại, chất lượng hàng hóa nhập kho với các chứng từ liên quan (phiếu nhập, đơn đặt hàng...).

Inspect and verify quantity, type, and quality of incoming goods against related documents (receiving notes, purchase orders, etc.).

- Phát hiện và báo cáo ngay lập tức các trường hợp thiếu hụt, hư hỏng hoặc sai lệch.

Detect and promptly report any shortages, damages, or discrepancies.

- Cập nhật thông tin nhập kho vào hệ thống hoặc sổ sách theo quy định.

Update inbound data into the system or logbooks as required.