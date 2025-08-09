Tuyển Trợ lý giám đốc công ty Cp Tư Vấn và Đầu Tư Nam Quốc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 39 Nguyễn Minh Đường, TP Mỹ Tho ...và 1 địa điểm khác, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Sắp xếp, quản lý lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác.

Chuẩn bị tài liệu, báo cáo, hồ sơ phục vụ các cuộc họp, làm việc với đối tác.

Thu thập thông tin, phân tích và đưa ra đề xuất để giám đốc ra quyết định.

Theo dõi, nhắc nhở và đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo của giám đốc đến các phòng ban.

Là đầu mối liên lạc giữa giám đốc và các bộ phận nội bộ hoặc bên ngoài.

Tiếp nhận, xử lý công văn, email, điện thoại đến văn phòng giám đốc.

Tham dự và ghi biên bản các cuộc họp; tổng hợp kết quả gửi giám đốc và các bên liên quan.

Giữ bí mật thông tin liên quan đến chiến lược, kinh doanh, nhân sự.

Hỗ trợ công việc điều hành:

Hỗ trợ quản lý tài liệu, hồ sơ pháp lý, hợp đồng.

Theo dõi tiến độ các dự án/hoạt động theo chỉ đạo của giám đốc

Thay mặt giám đốc tham gia một số công việc khi được ủy quyền.

Đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình làm việc.

Công việc hành chính và đối ngoại

Đặt vé máy bay, khách sạn, phương tiện khi giám đốc công tác.

Tổ chức sự kiện, hội nghị, đón tiếp khách.

Giao tiếp khách hàng.

Quản lý chi phí văn phòng của bộ phận giám đốc.

Hỗ trợ các hoạt động PR, marketing hoặc tìm kiếm đối tác (nếu cần)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, luật hoặc tương đương

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực xây dựng.

Khả năng đọc hiểu và phân tích văn bản pháp luật tốt.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm và xử lý công việc độc lập.

Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.

Nắm vững các quy trình, tiêu chuẩn, quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là về giao thông.

Tại công ty Cp Tư Vấn và Đầu Tư Nam Quốc Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty Cp Tư Vấn và Đầu Tư Nam Quốc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin