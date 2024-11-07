Tuyển Chuyên Viên Chứng Từ thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 147 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Thực hiện nghiệp vụ các lô hàng xuất khẩu

+ Tiếp nhận thông tin từ khách/sales/agent, liên hệ hãng tàu/ hãng air để lấy giá cạnh tranh (Pricing) và lấy booking

+ Đàm phán xin giá với các hãng tàu, cloader, agent

+ Kiểm tra và update giá/lịch trình cho khách/sales theo lô hàng/tuần/tháng

+ Submit SI/ VMG, phát hành AWB/BL, làm chứng từ với Carrier/Airlines, filling AMS/ACI/AFR, sending pre-alert, nhập costing vào hệ thống và thông báo kế toán thanh toán cho hãng tàu.

+ Follow điện thả hàng, tracking để update thường xuyên cho khách/sales

+ Chịu trách nhiệm kiểm tra, giao dịch chứng từ vận tải các tuyến

+ Theo dõi chặt chẽ lịch trình các lô hàng để cập nhật kịp thời và chính xác cho khách hàng, agent & team sales

2. Phối hợp với các nhóm liên quan để đảm bảo toàn bộ quy trình được thực hiện chính xác.

3. Giải quyết khiếu nại của khách hàng/agent các vấn đề liên quan đến hàng hóa và chuyển thông tin tới cấp quản lý nếu không giải quyết được

4. Lập debit, kết hợp với kế toán theo dõi công nợ khách hàng

5.Các công việc khác theo phân công của trưởng phòng.

6. Xây dựng mối quan hệ với các hãng tàu, đại lý, cloader

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan

Có hiểu biết về cs doc freight và freight forwarding

Kỹ năng thương lượng và giải quyết vấn đề

Tiếng Anh thành thạo (4 Kỹ năng)

Có kinh nghiệm tương đương 2 năm trở lên

Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc

Đam mê và muốn gắn bó lâu với nghề freight forwarding

Quyền Lợi

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm (10-15 triệu)

Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, cơ hội đào tạo và phát triển bản thân

Hưởng đầy đủ các chế độ lao động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước, các chế độ đãi ngộ khác từ công ty

Thưởng các dịp Lễ, Tết

Tháng lương thứ 13 + thưởng KPI

Tham gia các sự kiện, du lịch, ...và các chế độ phúc lợi khác theo Chính sách của Công ty

Thời gian làm việc: 8h00-17h30 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7, nghỉ trưa 1,5h

Cách Thức Ứng Tuyển

