Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CALEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 350C Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch nội dung định kỳ theo tuần/tháng.

Sáng tạo nội dung bài viết, hình ảnh, video ngắn phù hợp với khách hàng mục tiêu.

Đảm bảo thông điệp và hình ảnh đồng nhất trên các nền tảng (FB, IG, TikTok).

2. Sản xuất và quản lý nội dung hình ảnh, video

Xây dựng ý tưởng, kịch bản video ngắn (TikTok).

Tự thiết kế hoặc phối hợp designer để tạo ấn phẩm truyền thông theo brand guideline.

Quản lý chất lượng hình ảnh, video, và làm việc với đối tác in ấn (nếu có).

Lưu trữ, phân loại và quản lý kho nội dung (hình ảnh, video).

3. Tối ưu hiệu suất nội dung

Theo dõi, phân tích dữ liệu (reach, CTR, engagement, view time…).

Điều chỉnh nội dung, caption, hashtag, thời điểm đăng để cải thiện hiệu quả.

Báo cáo định kỳ tuần/tháng với các đề xuất cải tiến.

4. Quản lý cộng đồng & tương tác người dùng

Tương tác với khách hàng (comment, inbox).

Tổ chức các mini-game, hoạt động kích thích tương tác.

Tăng tỷ lệ phản hồi & mức độ hài lòng trên các nền tảng mạng xã hội.

5. Hỗ trợ chiến dịch Marketing

Hỗ trợ triển khai các chiến dịch khuyến mãi, sự kiện ra mắt sản phẩm.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo đồng bộ nội dung.

Theo dõi và báo cáo hiệu quả chiến dịch theo KPI.

6. Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành: Marketing, Truyền thông, Thiết kế...

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự (ưu tiên ngành làm đẹp, mỹ phẩm).

Hiểu rõ cách vận hành và thuật toán của Facebook, Instagram và TikTok.

Biết sử dụng công cụ quản lý mạng xã hội và phân tích số liệu (Meta Suite, Ads Manager, TikTok Analytics…).

Sử dụng được các phần mềm thiết kế và dựng video cơ bản: Canva, CapCut

Có tư duy thẩm mỹ, sáng tạo, cập nhật xu hướng nhanh chóng.

Có kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm và tinh thần chủ động cao.

Yếu tố must have: Tinh thần học hỏi không ngừng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CALEN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với đội ngũ nhân sự sáng tạo, cởi mở và hỗ trợ lẫn nhau.

Cơ hội phát triển chuyên môn liên tục: được tham gia các buổi đào tạo nội bộ và workshop định kỳ về kỹ năng quay dựng, sáng tạo nội dung, xu hướng video TikTok và kỹ năng truyền thông số.

Thu nhập cạnh tranh: lương cứng hàng tháng, xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc.

Hợp đồng lao động đầy đủ theo quy định pháp luật Việt Nam. Được đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sau khi ký hợp đồng chính thức.

Các chế độ phúc lợi khác: nghỉ lễ, phép năm,quà sinh nhật, các hoạt động nội bộ định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CALEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.