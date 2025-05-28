Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT5B1, ngõ 38, Xuân La, Xuân Tảo,, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán

• Kinh nghiệm : trên 1 năm

• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán (ưu tiên ứng viên sử dụng tốt Misa Amis và CRM, Excel, Word)

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Y tế (như Dược phẩm, Thiết bị y tế, Hệ thống phòng khám, Bệnh viện)

• Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10- 15 triệu bao gồm: Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng và KPI theo hiệu quả công việc.

- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị để phục vụ công việc

- Được nghỉ phép 12 ngày/ năm

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, thưởng nghỉ lễ tết và lương tháng 13 theo quy định.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến trong hệ thống công ty.

- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7: Sáng từ 8h-12h00; chiều từ 13h30-17h30

- Văn phòng làm việc chính: BT5B1, ngõ 38, Xuân La, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

