Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Ngày đăng tuyển: 28/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT5B1, ngõ 38, Xuân La, Xuân Tảo,, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán
• Kinh nghiệm : trên 1 năm
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán (ưu tiên ứng viên sử dụng tốt Misa Amis và CRM, Excel, Word)
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Y tế (như Dược phẩm, Thiết bị y tế, Hệ thống phòng khám, Bệnh viện)
• Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10- 15 triệu bao gồm: Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng và KPI theo hiệu quả công việc.
- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị để phục vụ công việc
- Được nghỉ phép 12 ngày/ năm
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, thưởng nghỉ lễ tết và lương tháng 13 theo quy định.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến trong hệ thống công ty.
- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7: Sáng từ 8h-12h00; chiều từ 13h30-17h30
- Văn phòng làm việc chính: BT5B1, ngõ 38, Xuân La, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

