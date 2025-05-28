Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: BT5B1, ngõ 38, Xuân La, Xuân Tảo,, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán
• Kinh nghiệm : trên 1 năm
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán (ưu tiên ứng viên sử dụng tốt Misa Amis và CRM, Excel, Word)
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Y tế (như Dược phẩm, Thiết bị y tế, Hệ thống phòng khám, Bệnh viện)
• Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm.
• Kinh nghiệm : trên 1 năm
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán (ưu tiên ứng viên sử dụng tốt Misa Amis và CRM, Excel, Word)
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Y tế (như Dược phẩm, Thiết bị y tế, Hệ thống phòng khám, Bệnh viện)
• Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 10- 15 triệu bao gồm: Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng và KPI theo hiệu quả công việc.
- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị để phục vụ công việc
- Được nghỉ phép 12 ngày/ năm
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, thưởng nghỉ lễ tết và lương tháng 13 theo quy định.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến trong hệ thống công ty.
- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7: Sáng từ 8h-12h00; chiều từ 13h30-17h30
- Văn phòng làm việc chính: BT5B1, ngõ 38, Xuân La, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị để phục vụ công việc
- Được nghỉ phép 12 ngày/ năm
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, thưởng nghỉ lễ tết và lương tháng 13 theo quy định.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến trong hệ thống công ty.
- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7: Sáng từ 8h-12h00; chiều từ 13h30-17h30
- Văn phòng làm việc chính: BT5B1, ngõ 38, Xuân La, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI