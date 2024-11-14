Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SHEGAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu đô thị Sala, Quận 2

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Viết và xuất bản nội dung trên các nền tảng mạng xã hội của Công ty như fanpage Facebook, Instagram, TikTok, bao gồm: viết bài giới thiệu sản phẩm, quảng cáo và truyền thông thương hiệu.

Chỉnh sửa ảnh và video cơ bản; phối hợp với designer và các thành viên trong team để sản xuất nội dung chất lượng, chính xác và hấp dẫn về chữ viết và hình ảnh.

Lên kế hoạch triển khai các chiến dịch hàng tháng để tăng nhận diện thương hiệu và tăng trưởng doanh số.

Tham gia phối hợp triển khai các chiến dịch Marketing bao gồm: phát triển kế hoạch truyền thông và xây dựng nội dung cho các phương tiện truyền thông và quảng cáo.

Theo dõi, phân tích và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, cùng việc nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.

Lên ý tưởng và viết kịch bản cho các buổi livestream và ra mắt sản phẩm mới.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Marketing, Báo chí, Truyền thông hoặc có liên quan.

Kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực mỹ phẩm.

Độ tuổi: trên 24 tuổi

Am hiểu về SEO và tối ưu nội dung trên website, các kênh mạng xã hội.

Thành thạo kỹ năng viết, văn phong viết bài trẻ trung, hiện đại.

Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động trong công việc.

Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập, kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.

Có tính kiên trì, cẩn thận, tập trung để đảm bảo hiệu quả công việc.

Trung thực, tinh thần trách nhiệm cao.

Sẵn sàng làm việc overtime và di chuyển theo yêu cầu công việc.

Tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và tiếp thu những kiến thức mới.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SHEGAN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: từ 9.000.000 VNĐ – 11.000.000 VNĐ/ tháng + Phụ cấp (PC trách nhiệm 2.000.000 VNĐ/tháng)

Phụ cấp cơm trưa: 25.000 VNĐ/ngày.

Review lương 1 lần/năm, Review lương đặc cách theo hiệu quả công việc.

Hưởng các chính sách phúc lợi của Công ty (Sinh nhật, Hiếu hỷ,...) và Luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN).

Tham gia hoạt động Company trip hàng năm với những địa điểm vô cùng hấp dẫn.

Thưởng lương tháng 13 & Thưởng khác tùy từng thời điểm.

Được training, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn thường xuyên.

Được làm việc trong một môi trường trẻ trung và cực kỳ năng động.

Có cơ hội làm việc với các khách hàng lớn, thương hiệu nổi tiếng.

Địa điểm làm việc: Khu đô thị Sala, Thành phố Thủ Đức (Quận 2 cũ).

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (từ 8:30 đến 17:30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SHEGAN

