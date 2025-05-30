Tuyển Nhân viên kho CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Nhân viên kho CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG
Ngày đăng tuyển: 30/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/06/2025
CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 15, ngách 93/29 Yên Sở, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Theo dõi, giám sát chính xác việc nhập – xuất hàng hóa trong kho
- Soạn hàng, vật tư theo đề nghị xuất kho
- Nhập thông tin hàng hóa lên phần mềm
- Sắp xếp và quản lý hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo an toàn, dễ kiểm tra
- Tạm ứng, thanh toán chi phí với kế toán Công ty
- Các công việc hỗ trợ khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, sức khỏe tốt
Ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm làm việc tại kho vật tư liên quan đến máy móc, thiết bị công nghiệp;
Sử dụng tốt tin học văn phòng
Có kỹ năng giao tiếp, thống kê, báo cáo chính xác
Tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực, kiên nhẫn và trí nhớ tốt;
Có khả năng làm việc trong môi trường xưởng gia công kỹ thuật

Tại CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương vị trí: 8 – 10 triệu/tháng
Phụ cấp: Ăn trưa 780.000 đ/tháng, Chuyên cần: 300.000 đ/tháng
Được tham gia hướng dẫn, đào tạo đầy đủ các kiến thức, thông tin doanh nghiệp
Được tự do đề xuất và triển khai những ý tưởng sáng tạo;
Trang bị công cụ dụng cụ làm việc;
Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết;
Thời gian làm việc từ 8h00 – 17h30 (nghỉ ngày CN hàng tuần);
Chế độ Bảo hiểm, Công đoàn, nghỉ phép, du lịch đầy đủ;
Được xem xét đánh giá điều chỉnh lương định kỳ hàng năm;
Môi trường trẻ, năng động, thoả sức sáng tạo tại đơn vị đang trên đà tăng trưởng, phát triển mạnh mẽ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG

CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 15 ngõ 989 Tam Trinh - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

