Tuyển Nhân viên kho CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15, ngách 93/29 Yên Sở, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Theo dõi, giám sát chính xác việc nhập – xuất hàng hóa trong kho

- Soạn hàng, vật tư theo đề nghị xuất kho

- Nhập thông tin hàng hóa lên phần mềm

- Sắp xếp và quản lý hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo an toàn, dễ kiểm tra

- Tạm ứng, thanh toán chi phí với kế toán Công ty

- Các công việc hỗ trợ khác theo yêu cầu của quản lý

Nam, sức khỏe tốt

Ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm làm việc tại kho vật tư liên quan đến máy móc, thiết bị công nghiệp;

Sử dụng tốt tin học văn phòng

Có kỹ năng giao tiếp, thống kê, báo cáo chính xác

Tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực, kiên nhẫn và trí nhớ tốt;

Có khả năng làm việc trong môi trường xưởng gia công kỹ thuật

Tại CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương vị trí: 8 – 10 triệu/tháng

Phụ cấp: Ăn trưa 780.000 đ/tháng, Chuyên cần: 300.000 đ/tháng

Được tham gia hướng dẫn, đào tạo đầy đủ các kiến thức, thông tin doanh nghiệp

Được tự do đề xuất và triển khai những ý tưởng sáng tạo;

Trang bị công cụ dụng cụ làm việc;

Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết;

Thời gian làm việc từ 8h00 – 17h30 (nghỉ ngày CN hàng tuần);

Chế độ Bảo hiểm, Công đoàn, nghỉ phép, du lịch đầy đủ;

Được xem xét đánh giá điều chỉnh lương định kỳ hàng năm;

Môi trường trẻ, năng động, thoả sức sáng tạo tại đơn vị đang trên đà tăng trưởng, phát triển mạnh mẽ.

