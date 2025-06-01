Tuyển Content Creator Công ty TNHH Động Học Stella làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 37 Đường số 39, Khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Lên ý tưởng, sản xuất và triển khai nội dung cho các nền tảng social chính: Facebook, Instagram, TikTok…

Định hướng nội dung theo từng chiến dịch truyền thông, ra mắt sản phẩm hoặc các hoạt động thương hiệu.

Phối hợp với team design và video để xây dựng nội dung hình ảnh, clip ngắn, reels, video viral phù hợp xu hướng

Xây dựng lịch đăng bài, đảm bảo sự nhất quán và hấp dẫn trên từng nền tảng

Theo dõi hiệu quả nội dung, đề xuất cải tiến và tối ưu hóa theo insight người dùng

Tham gia xây dựng tông giọng thương hiệu (brand voice) và duy trì nhận diện đồng bộ trên các kênh truyền thông

Nghiên cứu xu hướng thị trường, đối thủ, từ đó đề xuất nội dung phù hợp và đột phá

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông và các chuyên ngành có liên quan.

Ít nhất 01 năm kinh nghiệm vị trí Content/ Sáng tạo nội dung;

Ưu tiên ứng viên từng làm Content trong ngành mỹ phẩm, làm đẹp;

Tư duy tốt về hình ảnh, thẩm mỹ nội dung (hiểu bố cục hình, màu sắc, video…)

Có khả năng viết tốt, sáng tạo, ngắn gọn, phù hợp trên từng nền tảng

Hiểu biết cơ bản về các công cụ hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh, video

Có tinh thần học hỏi nhanh, bắt trend tốt, nhạy với xu hướng mạng xã hội.

Tại Công ty TNHH Động Học Stella Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 9tr - 11tr (thương lượng tùy theo năng lực)

Sau khi ký HĐLĐ sẽ nhận voucher 500.000đ/tháng khi mua sản phẩm của công ty.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung và năng động, tinh thần làm việc cao.

Được trao dồi và tạo điều kiện mở rộng kiến thức chuyên môn

Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, công đoàn theo quy định của Luật lao động.

Thưởng các ngày sinh nhật, ốm đau, lễ tết... theo quy định.

Xem xét và điều chỉnh lương hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Chương trình team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Động Học Stella

