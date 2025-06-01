Tuyển Content Creator Công ty TNHH Động Học Stella làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Công ty TNHH Động Học Stella
Ngày đăng tuyển: 01/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/06/2025
Content Creator

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty TNHH Động Học Stella

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 37 Đường số 39, Khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Lên ý tưởng, sản xuất và triển khai nội dung cho các nền tảng social chính: Facebook, Instagram, TikTok…
Định hướng nội dung theo từng chiến dịch truyền thông, ra mắt sản phẩm hoặc các hoạt động thương hiệu.
Phối hợp với team design và video để xây dựng nội dung hình ảnh, clip ngắn, reels, video viral phù hợp xu hướng
Xây dựng lịch đăng bài, đảm bảo sự nhất quán và hấp dẫn trên từng nền tảng
Theo dõi hiệu quả nội dung, đề xuất cải tiến và tối ưu hóa theo insight người dùng
Tham gia xây dựng tông giọng thương hiệu (brand voice) và duy trì nhận diện đồng bộ trên các kênh truyền thông
Nghiên cứu xu hướng thị trường, đối thủ, từ đó đề xuất nội dung phù hợp và đột phá
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông và các chuyên ngành có liên quan.
Ít nhất 01 năm kinh nghiệm vị trí Content/ Sáng tạo nội dung;
Ưu tiên ứng viên từng làm Content trong ngành mỹ phẩm, làm đẹp;
Tư duy tốt về hình ảnh, thẩm mỹ nội dung (hiểu bố cục hình, màu sắc, video…)
Có khả năng viết tốt, sáng tạo, ngắn gọn, phù hợp trên từng nền tảng
Hiểu biết cơ bản về các công cụ hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh, video
Có tinh thần học hỏi nhanh, bắt trend tốt, nhạy với xu hướng mạng xã hội.

Tại Công ty TNHH Động Học Stella Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 9tr - 11tr (thương lượng tùy theo năng lực)
Sau khi ký HĐLĐ sẽ nhận voucher 500.000đ/tháng khi mua sản phẩm của công ty.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung và năng động, tinh thần làm việc cao.
Được trao dồi và tạo điều kiện mở rộng kiến thức chuyên môn
Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, công đoàn theo quy định của Luật lao động.
Thưởng các ngày sinh nhật, ốm đau, lễ tết... theo quy định.
Xem xét và điều chỉnh lương hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Chương trình team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Động Học Stella

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Động Học Stella

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 9/11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

