Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN CENTER LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN CENTER LAND
Mức lương
5 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lầu 1, Toà nhà Incomex Saigon Corp, 106A Đường Cư Xá Nguyễn Văn Trỗi, Phường 17, Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 5 - 10 Triệu
Center Land là công ty chuyên tư vấn giới thiệu mặt bằng kinh doanh - văn phòng - bất động sản để các Doanh nghiệp có thể thuê nhằm mục đích kinh doanh hoặc làm văn phòng đại diện công ty.
Center Land
Các tệp Khách hàng điển hình: Vietcombank, VN Direct, Phúc Long, Katinat, Gogihouse ...
Mô tả công việc:
Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• KHÔNG CÓ KINH NGHIỆM SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO
Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN CENTER LAND Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương: 2.000.000 VNĐ
• Hoa hồng cạnh tranh cao nhất thị trường
• Thưởng nóng theo tháng - quý và năm
• Thu nhập hàng tháng từ 30-100 triệu
• Hỗ trợ 100% chi phí Marketing, quảng cáo, tìm kiếm Khách hàng
• Chế độ thăng tiến rõ ràng trong 6 tháng.
• Hoa hồng cạnh tranh cao nhất thị trường
• Thưởng nóng theo tháng - quý và năm
• Thu nhập hàng tháng từ 30-100 triệu
• Hỗ trợ 100% chi phí Marketing, quảng cáo, tìm kiếm Khách hàng
• Chế độ thăng tiến rõ ràng trong 6 tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN CENTER LAND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI