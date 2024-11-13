Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN CENTER LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 1, Toà nhà Incomex Saigon Corp, 106A Đường Cư Xá Nguyễn Văn Trỗi, Phường 17, Phú Nhuận

Center Land là công ty chuyên tư vấn giới thiệu mặt bằng kinh doanh - văn phòng - bất động sản để các Doanh nghiệp có thể thuê nhằm mục đích kinh doanh hoặc làm văn phòng đại diện công ty.

Các tệp Khách hàng điển hình: Vietcombank, VN Direct, Phúc Long, Katinat, Gogihouse ...

Mô tả công việc:

• KHÔNG CÓ KINH NGHIỆM SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO

• Lương: 2.000.000 VNĐ

• Hoa hồng cạnh tranh cao nhất thị trường

• Thưởng nóng theo tháng - quý và năm

• Thu nhập hàng tháng từ 30-100 triệu

• Hỗ trợ 100% chi phí Marketing, quảng cáo, tìm kiếm Khách hàng

• Chế độ thăng tiến rõ ràng trong 6 tháng.

