Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 77 Đ. Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Quận 5

Quản lý, giám sát đội ngũ nhân viên tín dụng cá nhân, từ 5 đến 12 người

Lập kế hoạch kinh doanh từng thời kỳ

Tuyển dụng, đào tạo, quản lý đội ngũ

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao

Tốt nghiệp tối thiểu THPT trở lên. Ưu tiên CĐ/ĐH

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm sale

Trung thực, cầu tiến, dám nghĩ dám làm.

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản 8 tr đến 13 triệu + Incentive hàng tháng + Thưởng Quý + Thưởng Đạt KPI năm

Tổng thu nhập khi về 70% KPI = 15 - 25 triệu/ tháng

Ký Hợp Đồng Lao Động chính thức

Hưởng mọi chế độ của công ty

Xét tăng lương/ thăng chức định kỳ 6 tháng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học hỏi và khả năng thăng tiến cao

