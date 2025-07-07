Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 77 Đ. Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Quản lý, giám sát đội ngũ nhân viên tín dụng cá nhân, từ 5 đến 12 người
Lập kế hoạch kinh doanh từng thời kỳ
Tuyển dụng, đào tạo, quản lý đội ngũ
Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp tối thiểu THPT trở lên. Ưu tiên CĐ/ĐH
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm sale
Trung thực, cầu tiến, dám nghĩ dám làm.
Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cơ bản 8 tr đến 13 triệu + Incentive hàng tháng + Thưởng Quý + Thưởng Đạt KPI năm
Tổng thu nhập khi về 70% KPI = 15 - 25 triệu/ tháng
Ký Hợp Đồng Lao Động chính thức
Hưởng mọi chế độ của công ty
Xét tăng lương/ thăng chức định kỳ 6 tháng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học hỏi và khả năng thăng tiến cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM
