Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRÍ TUỆ SỐ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRÍ TUỆ SỐ
Ngày đăng tuyển: 07/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2025
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRÍ TUỆ SỐ

Trưởng phòng Marketing

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 7 Dân Tộc, P. Tân Thành, Tân Phú, Quận Tân Phú

\"1. Lập & triển khai chiến lược digital-first ( Ads, Zalo, TikTok, email).
- Khai thác quảng cáo đa kênh (FB, TikTok, LinkedIn, Zalo, Display, email).
- Tăng tỷ lệ chuyển đối ROAS đạt >=4.
2. Sản xuất nội dung video tiếp thị
- Làm video ngắn quảng bá sản phẩm/dịch vụ (hộp giấy, tem nhãn, túi giấy, v.v.) để ra sản phẩm phù hợp mục tiêu marketing.
- Quản lý kênh video của công ty (TikTok, Facebook, YouTube Shorts…).
3. Viết nội dung quảng cáo – kịch bản truyền thông
- Quản trị & phát triển Thương hiệu
- Tối ưu chuyển đổi qua giao diện web, nội dung, video.
- Viết nội dung quảng cáo dạng video, bài viết ngắn phù hợp kênh social (Fanpage, Zalo OA, Zalo cá nhân…).
- Soạn kịch bản tiếp thị email định kỳ theo từng nhóm khách hàng ngành thực phẩm, mỹ phẩm, thời trang…
- Soạn tin nhắn chăm sóc khách hàng (Zalo/Messenger/SMS) cho từng giai đoạn: sau báo giá, sau nhận hàng, sau 7 ngày, v.v.
- Viết bài bán hàng cho website công ty theo từng nhóm sản phẩm, tập trung vào lợi ích, thuyết phục và lời kêu gọi hành động rõ ràng để tăng tỷ lệ chuyển đổi khách truy cập thành khách tiềm năng hoặc đơn hàng.
4. Lên kế hoạch đăng bài – hỗ trợ kinh doanh
- Lập lịch đăng nội dung cho Zalo OA, Zalo cá nhân kinh doanh và kênh FB định kỳ, đảm bảo đúng mục tiêu và tệp khách hàng mục tiêu.
- Hướng dẫn nhân viên kinh doanh cách sử dụng nội dung: Gửi tin nhắn giới thiệu sản phẩm, cách chia sẻ video/bài viết tới khách hàng qua Zalo/Facebook/Email, hướng dẫn chốt đơn bằng nội dung tiếp thị đi kèm.
- Tìm danh sách khách hàng tiềm năng.
- Gửi tin chăm sóc khách hàng định kỳ (Broadcast).
5. Báo cáo & cải tiến
- Theo dõi hiệu quả nội dung (view, tương tác, tỉ lệ phản hồi từ khách).
- Đề xuất cải tiến thông điệp, hình ảnh, cách truyền tải.\"

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRÍ TUỆ SỐ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực + Thưởng
- Được trang bị tài khoản AI VIP để phục vụ cho công việc
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn: viết quảng cáo, video, marketing đa kênh.
- Môi trường làm việc sáng tạo, được hỗ trợ bởi đội thiết kế, video editor, kinh doanh.
- Thưởng các ngày Lễ Tết, thưởng cuối năm, lương tháng 13 theo quy định Công ty
- Nghỉ chiều Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, nghỉ phép năm hàng tháng và các ngày Lễ Tết theo quy định
- Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, văn hóa doanh nghiệp đề cao năng lực và hiệu suất công việc\"

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRÍ TUỆ SỐ

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRÍ TUỆ SỐ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 9, Đường Dân Tộc, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

