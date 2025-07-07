Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
- Hồ Chí Minh: CMC Creative Space, Khu Chế Xuất, Đường số 19, Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận
Tổ chức đào tạo:
Phân tích, đánh giá nhu cầu đào tạo
Tìm kiếm giảng viên, vendor đào tạo
Triển khai các hoạt động đào tạo theo kế hoạch với nhiều hình thức khác nhau: tập trung, vitual learning, ...
Đánh giá, theo dõi, cập nhật dữ liệu sau đào tạo
Quản lý ngân sách đào tạo
Xây dựng và thiết kế chương trình, nội dung đào tạo:
Xây dựng nội dung tài liệu
Thiết kế chương trình
Số hóa tài liệu
Vận hành và quản lý học tập trên hệ thống E-learning:
Vận hành, quản lý hệ thống
Quy hoạch và quản lý nội dung học tập trên Elearning
Xây dựng kế hoạch, chính sách, phương án triển khai công tác đào tạo:
Xác định nhu cầu đào tạo tháng/quý/năm
Lập kế hoạch, phương án triển khai các chương trình đào tạo
Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30, thứ Hai đến thứ Sáu
Địa điểm làm việc: CMC Creative Space, Khu Chế Xuất, Đường số 19, Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm xây dựng Khung năng lực, lộ trình đào tạo, đường cong học tập
Có kinh nghiệm phụ trách hoạt động đào tạo tại các công ty Viễn thông - Công nghệ hoặc công ty có quy mô nhân sự >1000 người
Có kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thiết kế, xây dựng nội dung truyền thông khóa học, khả năng đứng lớp giảng dạy, phát triển tài liệu, kỹ năng tin học văn phòng
Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ 12 ngày phép năm, các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.
Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của CMC
Các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty
Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật
Văn phòng xanh, đạt tiêu chuẩn quốc tế
Tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building thú vị, các clb chạy và đá bóng, esport,…các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,…)
Chế độ chăm sóc y tế đặc biệt cho CBNV
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
