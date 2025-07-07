Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: CMC Creative Space, Khu Chế Xuất, Đường số 19, Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức đào tạo:

Phân tích, đánh giá nhu cầu đào tạo

Tìm kiếm giảng viên, vendor đào tạo

Triển khai các hoạt động đào tạo theo kế hoạch với nhiều hình thức khác nhau: tập trung, vitual learning, ...

Đánh giá, theo dõi, cập nhật dữ liệu sau đào tạo

Quản lý ngân sách đào tạo

Xây dựng và thiết kế chương trình, nội dung đào tạo:

Xây dựng nội dung tài liệu

Thiết kế chương trình

Số hóa tài liệu

Vận hành và quản lý học tập trên hệ thống E-learning:

Vận hành, quản lý hệ thống

Quy hoạch và quản lý nội dung học tập trên Elearning

Xây dựng kế hoạch, chính sách, phương án triển khai công tác đào tạo:

Xác định nhu cầu đào tạo tháng/quý/năm

Lập kế hoạch, phương án triển khai các chương trình đào tạo

Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30, thứ Hai đến thứ Sáu

Địa điểm làm việc: CMC Creative Space, Khu Chế Xuất, Đường số 19, Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy, ưu tiên chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực

Có kinh nghiệm xây dựng Khung năng lực, lộ trình đào tạo, đường cong học tập

Có kinh nghiệm phụ trách hoạt động đào tạo tại các công ty Viễn thông - Công nghệ hoặc công ty có quy mô nhân sự >1000 người

Có kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thiết kế, xây dựng nội dung truyền thông khóa học, khả năng đứng lớp giảng dạy, phát triển tài liệu, kỹ năng tin học văn phòng

Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng Tân Thuận

Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ 12 ngày phép năm, các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của CMC

Các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty

Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật

Văn phòng xanh, đạt tiêu chuẩn quốc tế

Tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building thú vị, các clb chạy và đá bóng, esport,…các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,…)

Chế độ chăm sóc y tế đặc biệt cho CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin