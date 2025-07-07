Tuyển Kế toán tổng hợp ECOZEN INTERNATIONAL JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại ECOZEN INTERNATIONAL JSC
Mức lương
14 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 41 Thép Mới, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 17 Triệu
1.1. Tổ chức bộ máy kế toán và quy trình hạch toán kế toán cho doanh nghiệp
1.2. Kê khai thuế: Thuế GTGT, TNCN, TNDN,...
1.3. Lập báo cáo tài chính, lập báo cáo kế toán quản trị, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.4. Phối hợp với các cơ quan quản lý có thẩm quyền cung cấp các chứng từ kế toán số liệu sổ sách theo đúng trình tự và quy định của pháp luật
1.5. Giao dịch Ngân hàng, thực hiện các thủ tục bảo lãnh, đặt cọc, thế chấp của Công ty.
Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. YÊU CẦU ỨNG VIÊN
● Chuyên môn:
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành tài chính kế toán, ngân hàng
● Kinh nghiệm:
- Ít nhất 03 năm tại vị trí tương đương
- Biết sử dụng phần mềm kế toán MISA, ERP
● Thái độ:
- Trung thực, có trách nhiệm với công việc
- Cẩn thận, chính xác, tỉ mỉ trong công việc
Chịu được áp lực công việc tốt, làm việc với cường độ cao
Tại ECOZEN INTERNATIONAL JSC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 14,000,000 – 17,000,000 VND
Được cấp laptop cùng các công cụ hỗ trợ công việc
Lương tháng 13, thưởng Tết Âm Lịch, thưởng các ngày lễ, thưởng đột xuất
Tham gia đầy đủ các loại BHXH theo quy định, Bảo hiểm sức khỏe và các loại phụ cấp như: điện thoại, công tác phí, khóa học miễn phí, thể thao ...
Các chế độ phúc lợi khác: Bảo hiểm tai nạn 24/24, khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm, các chương trình chăm lo cho con CBNV (quà 1/6, trung thu, khen thưởng con NV có thành tích học tập tốt…), các chương trình tạo động lực & gắn kết
Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp, tham gia các khóa đào tạo theo nhu cầu công việc.
Nghỉ phép có lương theo quy định luật LĐ, nghỉ sinh nhật hưởng nguyên lương
Review tăng lương hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ECOZEN INTERNATIONAL JSC
