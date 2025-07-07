Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 22 đường 55 phường Tân Tạo, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực điện công nghiệp

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp khách hàng để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.

Phân tích nhu cầu của khách hàng và tư vấn giải pháp kỹ thuật phù hợp.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm của công ty.

Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

Thường xuyên cập nhật thông tin về thị trường, công nghệ và đối thủ cạnh tranh.

Tham gia các cuộc họp, huấn luyện do công ty tổ chức.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Điện hoặc các ngành kỹ thuật liên quan.

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực bán hàng

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Có phương tiện đi lại.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với khách hàng nước ngoài.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật lao động.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (khám sức khỏe định kỳ, nghỉ mát,...)

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.