Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: L29B - 31B - 33B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Q.7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện kế hoạch và xây dựng nội dung truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội theo định hướng của Team Marketing.

Sáng tạo, tìm kiếm nội dung và tài liệu phục vụ cho hoạt động sáng tạo nội dung.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để sản xuất nội dung đa dạng định dạng: short video, hình ảnh, bài viết...

Quản lý và báo cáo các chỉ số hiệu suất định kỳ.

Thực hiện các công việc khác theo hướng dẫn của Mentor.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 các chuyên ngành: Marketing, Truyền thông, Tổ chức sự kiện, Kinh doanh thương mại hoặc các ngành liên quan.

Có sự quan tâm và hiểu biết nhất định về các sản phẩm công nghệ, giải trí hiện đại và các xu hướng thịnh hành.

Ưu tiên ứng viên có khả năng xây dựng và triển khai kế hoạch nội dung.

Có tinh thần học hỏi, kiên trì và đam mê sáng tạo.

Có kỹ năng sử dụng các công cụ AI hỗ trợ là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Vị trí chưa hỗ trợ phụ cấp thực tập.

Được xác nhận thực tập, hướng dẫn đề tài (nếu cần).

Được tham gia vào hoạt động chung của Công ty.

Cơ hội học hỏi, đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực Marketing - truyền thông.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.