Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ZUNIBAL VIỆT NAM làm việc tại Kiên Giang thu nhập 5 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH ZUNIBAL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
CÔNG TY TNHH ZUNIBAL VIỆT NAM

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH ZUNIBAL VIỆT NAM

Mức lương
5 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang: Đường 3/2, TP Rạch Giá

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Thực hiện kiểm tra, lắp đặt sản phẩm cho Khách hàng ở Khu vực tỉnh Kiên Giang (Bao gồm cả Đảo Phú Quý).
Hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh.
Cập nhật kiến thức về sản phẩm, thị trường và công nghệ mới.
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm.

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tốt nghiệp Cấp 3/ Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kỹ thuật hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động.
Năng động và có tinh thần cầu tiến cao.
Có kiến thức cơ bản về điện - điện tử là một lợi thế.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH ZUNIBAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và được xem xét tăng lương dựa trên hiệu quả công việc.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật lao động.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Cơ hội đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZUNIBAL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ZUNIBAL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ZUNIBAL VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 15 Hoàng Quốc Việt, xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà

