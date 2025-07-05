Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ZUNIBAL VIỆT NAM làm việc tại Kiên Giang thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: Đường 3/2, TP Rạch Giá

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Thực hiện kiểm tra, lắp đặt sản phẩm cho Khách hàng ở Khu vực tỉnh Kiên Giang (Bao gồm cả Đảo Phú Quý).

Hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh.

Cập nhật kiến thức về sản phẩm, thị trường và công nghệ mới.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm.

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp Cấp 3/ Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kỹ thuật hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động.

Năng động và có tinh thần cầu tiến cao.

Có kiến thức cơ bản về điện - điện tử là một lợi thế.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH ZUNIBAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và được xem xét tăng lương dựa trên hiệu quả công việc.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật lao động.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cơ hội đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZUNIBAL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin