Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VPĐD CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

• Quản lý công tác hành chính:

Quản lý các hoạt động hành chính văn phòng, bao gồm việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các bộ phận trong công ty.

Lập kế hoạch và thực hiện công tác vệ sinh, an ninh, thiết bị văn phòng, cơ sở vật chất.

Phối hợp với các bộ phận trong công ty để đảm bảo môi trường làm việc thuận lợi và hiệu quả.

• Quản lý nhân sự:

Tiếp nhận, quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động và các văn bản liên quan đến nhân sự.

Xử lý các thủ tục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ phúc lợi cho nhân viên.

Lập báo cáo nhân sự theo định kỳ và thực hiện các công tác liên quan đến công tác quản lý lao động.

• Làm việc với các cơ quan chức năng:

Xử lý các công việc hành chính với các cơ quan nhà nước như bảo hiểm, thuế, lao động...

Cập nhật các chính sách, quy định của pháp luật liên quan đến nhân sự và đảm bảo công ty tuân thủ.

• Quản lý các sự kiện, hội nghị:

Lên kế hoạch, tổ chức các sự kiện nội bộ, hội nghị, đào tạo cho nhân viên.

Phối hợp với các phòng ban khác để triển khai các hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

• Báo cáo và phân tích:

Báo cáo các công việc hành chính, nhân sự cho cấp trên.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.