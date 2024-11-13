Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 26 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor Pro Company
Mức lương
17 - 26 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 37 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương 17 - 26 Triệu
Tìm kiếm, khảo sát và phát triển thị trường dự án (các nhà máy khu công nghiệp, dự án nhà ở...)
Nghiên cứu sản phẩm, chính sách của các đối thủ cạnh tranh và thị trường
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, xây dựng và phát triển thị trường tiêu thụ
Đề xuất, tư vấn cải tiến sản phẩm để phù hợp với nhu cầu thị trường
Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng, chủ đầu tư...
Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, hợp đồng các dự án
Nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của CBQL
Với Mức Lương 17 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Kỹ thuật, Marketing... và các ngành tương tự
Yêu cầu có kinh nghiệm tối thiểu từ 1 năm trở lên, ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm về cửa cuốn.
Ứng viên có khả năng am hiểu về các lĩnh vực cửa cuốn, PCCC
Chịu được áp lực công việc.
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ các chính sách (BHXH, BHYT, BHTN, BH 24h, nghỉ phép hàng năm, lương thưởng...) và chế độ đãi ngộ của Tập đoàn
Mức thu nhập: Lương cứng từ 17 triệu + Thưởng công trình + Thưởng hiệu quả
Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nghiệp vụ của công ty
Thưởng lễ tết; thưởng theo quý; du lịch nghỉ mát hàng năm.
Được làm việc trong môi trường văn hóa doanh nghiệp trẻ, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
Chế độ phúc lợi, công đoàn theo quy định của Tập đoàn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor Pro Company
